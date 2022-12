Dortmunds Stadtwerke spenden fünf Busse für die Ukraine. DSW-Vorstand Ulrich Jaeger (l.): "Wir alle sind gemeinsam in der Verantwortung, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen."

Schulbusse DSW21 spendet weitere fünf Busse an die Ukraine

Dortmund. Nach der Bus-Spende im November gibt DSW21 jetzt nochmal fünf Fahrzeuge an die Ukraine ab. Die Busse sollen Kinder zur Schule bringen.

Die Dortmunder Stadtwerke DSW21 spenden weitere fünf Linienbusse für die Ukraine. Die Fahrzeuge sollen Kinder zur Schule bringen, teilte das Unternehmen jetzt mit. In Dortmund werden die Busse nicht mehr für den Linienbetrieb gebraucht.

Mit ihrer Spende folgt DSW einem Aufruf der Europäischen Kommission. „Der Angriff Russlands hat unsägliches Leid über die Menschen in der Ukraine gebracht. Da sind wir alle gemeinsam in der Verantwortung, im Rahmen unserer Möglichkeiten Hilfe zu leisten“, sagt DSW21-Vorstand Ulrich Jaeger. „Wenn unsere Busse dazu beitragen, dass Kinder in der Ukraine trotz der furchtbaren Umstände zur Schule gehen können, haben wir zumindest ein wenig erreicht.“

DSW21 gab schon mehreren Fahrzeuge an die Ukraine ab

DSW21 und Versorger DEW21 hatte sich zuletzt im November an einem Spendentransport der Stadt Dortmund beteiligt und zwei Busse, einen Pkw und technisches Gerät gespendet. Der Transport ging nach Mykolajiw in den umkämpften Süden der Ukraine.

Bereits im Mai gingen zwei Rettungswagen der Dortmunder Feuerwehr in die Ukraine. Im Juni folgte dann ein größerer Transport der Stadt Dortmund nach Mykolajiw – unter anderem mit zehn Transportern, zwei Feuerwehrwagen, Maschinen, Werkzeuge und technischem Gerät.

