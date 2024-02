Zwei Verletzte E-Scooter-Unfälle in Dortmund: Suff-Sturz und Crash mit Auto

Dortmund. Zwei Teenager und ein Senior haben am Wochenende mit ihren E-Rollern in Dortmund Verkehrsregeln gebrochen – mit schlimmen Folgen.

Teenager missachten Ampel in Dortmund-Wickede

Am Samstagabend (10. Februar) haben sich ein Junge (13) und eine 15-Jährige zusammen auf einen E-Scooter gequetscht. An der Kreuzung Wickeder Hellweg/Ecke Wickeder Straße rasten sie gegen 21.25 Uhr über eine rote Fußgängerampel auf die Fahrbahn, ein 19-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr bremsen. Der Junge wurde erfasst, flog auf die Motorhaube und dann gegen die Windschutzscheibe.

Mädchen rettet sich mit Sprung vom E-Roller

Der 13-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr bestand zum Glück nicht. Seine Mitfahrerin hatte sich rechtzeitig mit einem Sprung zur Seite gerettet, blieb äußerlich unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde abwechselnd über die Gegenfahrbahn abgeleitet.

Weiterer E-Roller-Unfall

Gegen 23.20 Uhr wurde ein 67-jähriger Mann reglos auf dem Gehweg des Brackeler Hellwegs gefunden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er viel zu tief ins Glas geschaut, stürzte dann bei voller Fahrt mit einem E-Scooter. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Polizei warnt vor Verstößen

Die Polizei Dortmund warnt aus diesem Anlass nochmals eindringlich vor der Missachtung der Regeln im Straßenverkehr – insbesondere beim Fahren mit E-Scootern. Das Überfahren von roten Ampeln und das Fahren unter Alkoholeinfluss stellen ein großes Risiko für die eigene Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer dar.

„Wenn Sie also dieser Tage auf einer Karnevalsparty unterwegs sind und Alkohol trinken: Bitte nehmen Sie danach ein Taxi, lassen Sie sich abholen oder machen Sie sich zu Fuß, am besten in einer kleinen Gruppe, auf den Heimweg“, rät die Polizei.

