Ein Dortmunder „Tatort“ schafft es in die Fernseh-Top-Ten

Berlin/Dortmund. Die „Tatort“-Krimis sind bei den TV-Zuschauern sehr beliebt. Auch eine ganz besondere Dortmunder „Tatort“-Folge schaffte es 2022 in die Top Ten.

Mal ohne die großen Fußballspiele: Der „Tatort“ hat 2022, im Zeitraum vom 1. Januar bis 22. Dezember, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer vors TV-Gerät gelockt. Die Münsteraner „Tatorte“ sind die beliebtesten, aber der Dortmunder „Tatort: Liebe mich!“ vom 20. Februar (9.966 Mio., 28,8 Prozent) kommt auf den neunten Platz. Das zeigt eine Auswertung der AGF Videoforschung zusammen mit dem Marktforschungsinstitut GfK.

Der Dortmunder „Tatort: Liebe mich!“ war eine besondere Folge und markierte das Ende des Ermittlerteams Bönisch und Faber. Denn am Ende wird auf Kommissarin Martina Bönisch (Anna Schudt) geschossen. Sie stirbt. Und ihr Kollege Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann), der mehr als nur kollegiale Gefühle für Bönisch hegte, bleibt allein zurück.

„Klammert man die Sportereignisse aus, so dominiert der „Tatort“ die Hitlisten“, sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, Kerstin Niederauer-Kopf, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. „Der Reihe gelingt es immer wieder am Sonntagabend ein großes Publikum vor dem Fernseher zu versammeln.“ Aber auch Nachrichten fänden sich in den Hitlisten - vor allem wegen des Krieges in der Ukraine.

Die Top Ten ohne Sport-Übertragungen:

Platz 1: „Tatort: Des Teufels langer Atem“ aus Münster vom 16. Januar mit 14.569 Millionen Zuschauern (41,1 Prozent)

Platz 2: Münster-„Tatort: Ein Freund, ein guter Freund“ vom 13. November (13.633 Mio., 41,7 Prozent)

Platz 3: Münster-„Tatort: Propheteus“ vom 6. März (11.512 Mio, 34,9 Prozent)

Platz 4: ARD-„Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine“ vom 6. März (11.115 Mio., 33,4 Prozent)

Platz 5: „Tatort“ aus Köln, die Folge „Spur des Blutes“ vom 23. Oktober (11.051 Mio., 34,8 Prozent)

Platz 6: ZDF-Krimi „Nord Nord Mord - Sievers und das mörderische Türkis“ vom 17. Januar (10.559 Mio., 33,2 Prozent)

Platz 7: „Wetten, dass..?“ im November, 10.442 Millionen (39,6 Prozent)

Platz 8: „Tagesschau“ vom 18. Dezember, dem Tag des WM-Finales (10.297 Millionen, 34 Prozent)

Platz 9: Dortmunder „Tatort: Liebe mich!“ vom 20. Februar (9.966 Mio., 28,8 Prozent)

Platz 10: Der norddeutsche „Tatort: Tyrannenmord“ vom 20. März (9.729 Mio., 29,2 Prozent)

(dpa/JaK)

