Ein Glühwein auf den neuen Weihnachtsbaum in Dortmund!

Dortmund. Nun startet der Aufbau des riesigen Dortmunder Weihnachtsbaums auf dem Hansaplatz. Wer vorbeischaut, kann mit dem Kauf eines Glühweins Gutes tun.

Seit 1998 ist der um die 45 Meter hohe Weihnachtsbaum auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt ein echter Hingucker. Der Aufbau braucht seine Zeit. Also startet er schon am Dienstag, 24. Oktober, auf dem Hansaplatz. Der Weihnachtsmarkt beginnt am 23. November.

Wer will, kann am Dienstag vorbeischauen und an zwei Ständen etwas essen oder den ersten Glühwein des Jahres trinken. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Neven-Subotic-Stiftung zu Gute. Die Stiftung setzt sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser in Afrika ein.

Sauerländer Fichten für den Dortmunder Weihnachtsbaum

Das Dortmunder Weihnachts-Wahrzeichen besteht aus um die 1.000 Sauerländer Fichten.

Die Lichter des Weihnachtsbaums bestehen ausschließlich aus energiesparenden Leuchtdioden, teilt Fabio Knust, Pressereferent der Dortmunder Weihnachtsstadt, mit. (red)

Winterliches Dortmund aus der Luft betrachtet Winterliches Dortmund aus der Luft betrachtet Es war noch bitterkalt, als unser Luftbildfotograf Hans Blossey im Dezember 2022 über Dortmund flog - erkennen Sie alles wieder? Foto: www.blossey.eu

