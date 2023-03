In Dortmund hat die Polizei mit der Hilfe zweier Zeugen einen mutmaßlichen Einbrecher gefasst (Symbolfoto).

Einbruch in Bäckerei Einbrecher gefasst - Zeugen helfen Dortmunder Polizei

Dortmund. Ein mutmaßlicher Einbrecher (17) ist in Dortmund schnell gestellt worden. Er wollte wohl Werkzeuge stehlen. Das Jugendamt wurde eingeschaltet.

Die Polizei Dortmund lobt die gute Reaktion zweier Zeugen. Ohne die wäre ein mutmaßlicher Einbrecher wahrscheinlich nicht so schnell gefasst worden.

Zwei 25 Jahre alte Passanten aus Hannover und Wunstorf bemerkten Mittwochabend ungefähr eine halbe Stunde vor Mitternacht eine eingeschlagene Fensterscheibe. Die gehörte zu einer Bäckerei-Filiale am oberen Westenhellweg, wie die Polizei berichtet.

Die Zeugen sahen zudem, wie kurz darauf jemand aus dem Gebäude flüchtete - über die Katharinenstraße und am Freistuhl in eine Tiefgarage. Sie nahmen die Verfolgung auf, riefen die Polizei und gaben immer den Aufenthaltsort des Verdächtigen durch. Die Polizei sowie ein Diensthund waren dem Mann auf den Fersen und stellten ihn schließlich in der Tiefgarage.

Einbruch in Dortmund: Beute am Tatort zurück gelassen

Der 17-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. Die Polizei fand eine gestohlene Debitkarte bei ihm.

Am Tatort entdeckte die Polizei zahlreiche Spuren. Nach ersten Erkenntnissen soll es der Verdächtige auf Werkzeuge in einem Keller abgesehen haben. Warum er diese im Gebäude zurückließ, kann die Polizei momentan noch nicht sagen.

Der 17 Jahre alte mutmaßliche Einbrecher hat keinen festen Wohnsitz und wurde später dem Jugendamt übergeben.

Den Sachschaden am Gebäude schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

