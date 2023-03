Flucht ohne Beute Einbruch am Westenhellweg – Teenager flieht in Tiefgarage

Dortmund. Nach einem Bäckerei-Einbruch in der Dortmunder Fußgängerzone hat die Polizei einen Jugendlichen festgenommen. Er war in eine Tiefgarage geflohen.

Nach einem Bäckerei-Einbruch am Dortmunder Westenhellweg hat die Polizei am späten Dienstagabend einen Verdächtigen festgenommen. Der 17-Jährige hatte sich gut versteckt – aber nicht gut genug.

Der Teenager war gegen 23.30 Uhr in die Bäckerei in der Fußgängerzone eingestiegen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Er zerstörte eine Glasschiebetür am Eingang – interessierte sich aber kaum für die Bäckerei. Stattdessen sei er ins Treppenhaus des angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses gegangen, schreibt die Polizei weiter. Dort entwendete er "zwei hochwertige Baumaschinen". Die ließ er aber bei seiner Flucht zurück.

Einbruch in der Dortmunder Fußgängerzone – Teenager festgenommen

Denn seine Tat blieb nicht unbemerkt: Zeugen hatten ihn beim Einbruch beobachtet und die Polizei gerufen. Der Jugendliche floh. Die Beamten fanden ihn aber schnell in der Nähe des Tatorts, auch ein Hund war an der Suche beteiligt. Der junge Mann hatte sich in der Tiefgarage einer Bank versteckt.

Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen tauchte eine Bankkarte auf, die ihm laut Polizei nicht gehörte. Die Polizei Dortmund ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Polizei in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund