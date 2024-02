Einbruch ins Jugendamt: zerstörte Türen, kaputte Schränke

Dortmund. Vandalismus im ganzen Gebäude zeugt von einem Einbruch ins Dortmunder Jugendamt am Ostwall. Auch eine Datenschutztonne wurde aufgebrochen.

Als Mitarbeitende am Montagmorgen (29.1.) zum Hauptgebäude des Dortmunder Jugendamts am Ostwall gekommen waren, mussten sie feststellen, dass eingebrochen worden war. Die Stadt Dortmund berichtet am Donnerstag danach von „erheblichem Sachschaden“. Die genaue Höhe sei noch unbekannt.

Die Einbrecher zerstörten Glastüren, brachen Bürotüren und Schränke auf - Vandalismusschäden im ganzen Gebäude. Die Polizei hat Spuren gesichert.

Stadt Dortmund hat vorsorglich die Datenschutzbeauftragte NRW informiert

Unter anderem wurde eine verschlossene Datenschutztonne aufgebrochen. In der lagerten alte Heimkostenabrechnungen, die vernichtet werden sollten. Daher hat die Stadt Dortmund vorsorglich die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW informiert. „Diese Meldung an die Aufsichtsbehörde ist Pflicht, wenn eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten nicht ausgeschlossen werden kann“, informiert die Stadt. Jedoch gebe es derzeit keine Hinweise darauf, dass die Einbrecher weitere geschützte Daten gesehen haben.

Die Stadt Dortmund hat Strafanzeige gestellt. Die Polizei ermittelt. (red)

