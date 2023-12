Einbruchsversuch in Dortmund-Syburg: Polizei sucht Zeugen

Zwei Männer versuchten am 16. November in ein Haus in Dortmund-Syburg zu gelangen. Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen der Tat. (Symbolbild)

Dortmund. In Dortmund-Syburg haben zwei Männer versucht, in ein Haus einzubrechen. Am Tatort hinterließen sie Ausrüstung. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Nach einem versuchten Einbruch vom 16. November in Dortmund-Syburg sucht die Polizei Dortmund nach Zeugen. Nach Angaben der Polizei hatten zwei Männer an diesem Tag erfolglos versucht, zwischen 18.50 und 19.15 Uhr in ein Haus am Übergang der Syburger Straße zur Westhofener Straße zu gelangen.

Die Polizei Dortmund wendet sich mit ihrem Zeugenaufruf insbesondere an Autofahrer, die zur Tatzeit auf der Syburger Straße unterwegs waren. Die mutmaßlichen Täter ließen eine Teleskopleiter am Tatort zurück, die zwischenzeitlich teilweise die Fahrbahn blockiert habe.

Versuchter Einbruch in Dortmund: Polizei sucht zwei Männer

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Die erste Person trug eine Mütze, eine blaue Jacke, eine dunkelblaue Jeans und dunkle Turnschuhe, die zweite eine graue oder schwarze Schirmmütze, eine schwarze Jacke, eine graue Jeans und dunkle Turnschuhe.

Wem am Abend des 16. Novembers verdächtige Beobachtungen gemacht oder die mutmaßlichen Täter gesehen hat, wird gebeten, sich bei der der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Nummer 0231 132 7441 zu melden.

Lesen Sie auch:Polizei stoppt Rotlicht-Sünder – verzichtet aber auf Anzeige

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund