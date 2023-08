Wegweiser zum Stadion EM 2024 in Dortmund: "Roter Teppich" kommt zurück – in Grün

Dortmund. Der Rote Teppich bei der WM 2006 in Dortmund war legendär. Zur EM 2024 kommt die Idee zurück – als Wegweiser vom Hauptbahnhof zum Stadion.

Die Idee des Roten Teppichs lebt wieder auf – allerdings wird er grün: Zur Männerfußball-EM 2024 soll ein durchgängiger Kunstrasen-Streifen dem Weg zum Dortmunder Stadion leiten. Das hat die Stadt am Dienstag verkündet.

Los geht's an der Katharinentreppe vor dem Hauptbahnhof. Der Teppich soll sich durch die Innenstadt über Fußwege bis zum Stadion ziehen, mit einigen ausgeschilderten Abzweigungen zu besonderen Fan-Punkten.

Dortmunds EM-Orga-Chef Martin Sauer erklärt: "Wir wollen den Gästen den Weg so schön wie möglich machen – und so leicht wie möglich." Die auffällige Teppich-Bahn sei die einfachste Lösung, um Ortsfremden den Weg zum Stadion zu weisen. Zudem sei der Wegweiser die beste Möglichkeit, den ÖPNV zu entlasten. Zwar passen bei EM-Spielen weniger Gäste ins Stadion als beim BVB, aber die meisten Fans kennen sich in der Stadt nicht aus und sprechen womöglich kein Deutsch.

Dortmunds Roter Teppich bei der WM 2006 legendär

Der Rote Teppich bei der Fußfall-WM 2006 war legendär und blieb auch nach dem verpassten "Sommermächen" noch etwas liegen. Das tritt- und wetterfeste, robuste Gewebe änderte zwar nach und nach die Farbe von Knallrot zu Rotgrau. Aber die Stoffbahn hielt an den meisten Stellen bombenfest: Sie war mit Schrauben im Boden verankert.

Bei der EM 2024 der Fußballmänner finden sechs Spiele in Dortmunds "schönstem Stadion der Welt" statt:

15. Juni 2024 (Gruppenphase)

18. Juni 2024 (Gruppenphase)

22. Juni 2024 (Gruppenphase)

25. Juni 2024 (Gruppenphase)

29. Juni 2024 (Achtelfinale)

10. Juli 2024 (Halbfinale)

