Erdbeerpflücken in Dortmund – Das sind die besten Felder

Selbst pflücken fühlt sich gut an! In Dortmund gibt's genug Erdbeerfelder für die "eigene" Ernte.

Dortmund. Erdbeeren zum Selbstpflücken gibt es auch in Dortmund. Das sind die besten Erdbeerfelder für Nachkatzen und Marmeladen-Fans.

Frische regionale Erdbeeren gibt's gerade in jedem Dortmunder Supermarkt. Dabei macht Selbstpflücken doch viel mehr Spaß! Vor allem für Kinder ist es toll, in den langen Reihen die schönsten Früchte zu suchen – und direkt vom Busch zu naschen. Für Papas Erntekorb sind Kinder allerdings meist keine große Hilfe...

Die Erdbeer-Selbsternte startet (je nach Wetter) Mitte Mai. 2023 ging es erst zwei Wochen später so richtig los. Die deutsche Erdbeer-Saison endet etwa Mitte Juli. NRW ist ein besonders erdbeerfeldreiches Bundesland. Selbst im urbanen Ruhrgebiet gibt es Felder ohne Ende. Hier die besten Erdbeerfelder zum Selbstpflücken in Dortmund und direkter Umgebung:

Erdbeerfelder vom Hof Mertin in Dortmund:

Das mit Abstand größte Angebot an Erdbeerfeldern und Verkaufsständen in Dortmund hat der Hof Mertin aus Grevel. Die Selbstpflückfelder sind nicht alle gleichzeitig geöffnet und wechseln je nach „Ernte-Status“ und Wetter. In den Story-Highlights „Kaufen“ auf Instagram werden die aktuell geöffneten Felder gezeigt. Die Selbstpflückfelder von Mertin in Dortmund:

Dortmund-Grevel: direkt am Hof Mertin, 9-20 Uhr

direkt am Hof Mertin, 9-20 Uhr Dortmund-Lanstrop: Bönninghauser Straße, 9-20 Uhr

Bönninghauser Straße, 9-20 Uhr Dortmund-Kemminghausen: Kemminghauser Straße 168, 9-18 Uhr

Kemminghauser Straße 168, 9-18 Uhr Dortmund-Hörde: An der Goymark, 9-18 Uhr

An der Goymark, 9-18 Uhr Dortmund/Stadtkrone-Ost: Freie-Vogel-Straße/Gottesacker, 9-18 Uhr

Freie-Vogel-Straße/Gottesacker, 9-18 Uhr Lünen-Niederaden (Lanstrop): In der Heide, 9-18 Uhr

In der Heide, 9-18 Uhr Lünen-Süd (Derne): Gahmener Str. 52, 9-18 Uhr

Gahmener Str. 52, 9-18 Uhr Info: hof-mertin.de

Selbstpflücken auf der "Erdbeerscholle" in Dortmund und Bochum:

Das Team der Erdbeerscholle hat in Dortmund nur ein Selbstpflückfeld für Erdbeeren. Zudem gibt es ein Erdbeerfeld in Bochum. An beiden Standorten gibt es auch Erdbeerstände:

Dortmund-Westrich: Hangeneystraße 160 (8-18 Uhr – aber mittwochnachmittags, donnerstags und freitags geschlossen)

Hangeneystraße 160 (8-18 Uhr – aber mittwochnachmittags, donnerstags und freitags geschlossen) Bochum-Laer: Alte Wittener Str. 79 (8-19 Uhr, sonntags bis 17 Uhr)

Alte Wittener Str. 79 (8-19 Uhr, sonntags bis 17 Uhr) Info: erdbeerscholle.de/dortmund

Erdbeerfeld von Bauer Rudolf Stöver:

Das Erdbeerfeld von Landwirt Rudolf Stöver in Holzen ist sein einziges Selbstpflückfeld in Dortmund:

Dortmund-Holzen: Krinkelweg/Heideweg (täglich 8-19 Uhr)

Erdbeeren bei Schulze-Neuhoff in Dortmund selbst pflücken:

Der große Hof Schulze-Neuhoff liegt eigentlich in Fröndenberg, hat aber Erdbeerfelder in der ganzen Region. Diese Selbstpflückfelder sind von Dortmund aus schnell zu erreichen:

Dortmund-Oespel: Universitätsstr. 585 (9.00-18.30 Uhr)

Universitätsstr. 585 (9.00-18.30 Uhr) Unna (Nahe A44): Wilhelmshöhe B233/Kluse (täglich 9-18.30 Uhr)

Wilhelmshöhe B233/Kluse (täglich 9-18.30 Uhr) Witten-Heven: Oelbachweg/Kleinherbeder Str. (9-18.30 Uhr)

Oelbachweg/Kleinherbeder Str. (9-18.30 Uhr) Info: schulze-neuhoff.de

