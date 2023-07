Essener in Dortmund mit Schreckschusspistole unterwegs

Am Bahnhof in Dortmund-Brackel ist Bundespolizisten ein Mann aus Essen aufgefallen, weil er sehr nervös gewirkt haben soll. Sie fanden eine geladene Schreckschusspistole bei ihm.

Dortmund. Warum er in seiner Tasche eine geladene Schreckschusspistole hat, will ein Mann (21) der Polizei Dortmund nicht sagen. Waffenschein? Fehlanzeige.

„Sehr nervös“ habe ein 21 Jahre alter Mann aus Essen am Mittwochabend am Bahnhof Dortmund-Brackel gewirkt. So nervös, dass ihn gegen 19.20 Uhr Bundespolizisten ansprachen und fragten, ob er gefährliche Gegenstände bei sich habe. Was er verneinte.

In seiner Umhängetasche fanden die Polizisten jedoch eine Schreckschusspistole inklusive eines mit Munition befüllten Magazins. Diese Pistole ist laut Bundespolizei ein detailgetreuer Nachbau einer „echten“ Schusswaffe, der P30 von Heckler & Koch.

Warum er die Schreckschusspistole dabei hatte, verriet der Mann aus Essen nicht. Auch einen nötigen kleinen Waffenschein konnte er nicht vorweisen. Die Polizisten kassierten die Waffe und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Schreckschusspistolen können gefährlich sein, wenn sie aus nächster Nähe abgefeuert werden. Dann kann es zu schwersten Verletzungen kommen. (red)

