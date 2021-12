Lottogewinn Eurojackpot: 73,7 Millionen Euro gehen in den Raum Dortmund

Münster/Dortmund. Was für eine vorweihnachtliche Bescherung: 73,7 Millionen Euro gehen in den Raum Dortmund. Der Eurojackpot ist geknackt.

Ein Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin aus dem Raum Dortmund hat wenige Tage vor Weihnachten den Eurojackpot im Wert von rund 73,7 Millionen Euro geknackt. Glück brachte der Spielschein mit den Gewinnzahlen 6 – 8 – 16 – 44 – 50 und den Eurozahlen 1 und 10. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin erhält als einziger Tipper oder einzige Tipperin genau 73.720,055 Euro.

„Der Spieler hat 18,75 Euro investiert“, heißt es in einer Mitteilung von Westlotto. Der Tipp sei anonym abgegeben worden, deshalb seien der Gewinner oder die Gewinnerin noch nicht bekannt.

In diesem Jahr hat es damit den Angaben zufolge bereits 16 geknackte Jackpots bei der europäischen Lotterie gegeben. Das seien so viele pro Jahr wie noch nie seit Beginn der Lotterie.

Besondere Bescherung zum Weihnachtsfest

Den Volltreffer landete der Glückspilz in Reihe neun. Andreas Kötter, Sprecher der Geschäftsführung von Westlotto, freut sich: „Herzlichen Glückwunsch an die Tipperin oder den Tipper aus dem Raum Dortmund. Diese besondere Bescherung kommt sicherlich passend zum Weihnachtsfest. Somit kann der neue Multi-Millionär die Präsente für Familie und Freunde in diesem Jahr ein wenig größer ausfallen lassen.“

Der Eurojackpot startet am kommenden Freitag (24. Dezember) erneut mit zehn Millionen Euro im obersten Rang. (dpa/red)

