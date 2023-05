Fahnen und Korso: Dortmunder feiern Türkei-Wahl auf dem Wall

Dortmund. Szenen wie nach einem großen Fußballtriumph: Auf dem Dortmunder Wall haben Menschen mit Autokorso und Fahnen die Türkei-Wahl gefeiert.

Szenen, die eher an einen großen Fußballtriumph der türkischen Nationalmannschaft erinnern: Am Sonntag Abend fuhren Autos mit Türkei-Fahnen in einem Korso über den Dortmunder Wall. Mehrere Menschen feierten - ebenfalls mit türkischen Fahnen ausgerüstet - in der Dortmunder Innenstadt.

Um kurz vor halb elf wurde die Polizei von Wall-Anwohnern informiert. „Es war sehr laut und der Verkehr staute sich erheblich“, erklärt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Insgesamt registrierte die Polizei ungefähr 200 Autos in dem Zusammenhang. Die Polizei habe daraufhin das Sperrkonzept angewandt und die Autos vom Wall abgeleitet. Daraufhin habe sich der Verkehr schnell aufgelöst. 85 Personen erhielten einen Platzverweis.

Jubel mit türkischen Fahnen auf dem Wall in Dortmund. Foto: Wickern / news 4 Video-Line TV

Dabei ist der Ausgang der Türkei-Wahl am Montagmorgen völlig unklar: Voraussichtlich haben sowohl Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan wie auch sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu nicht 50 Prozent der Stimmen erhalten. Es wird wir erwartet eine türkische Zitterpartie: Die Stichwahl zwischen den beiden soll am 28. Mai steigen. Präsident Erdogan allerdings gibt sich trotz des knappen Ergebnisses siegessicher.

Noch während der Wahl allerdings kursierten Videos im Internet, die Wahlmanipulationen zeigen. Es ließ sich nicht verifizieren, wann, wo und von wem diese Videos aufgenommen wurden. Ob die Vorwürfe stimmen, ist unklar.

Bis zum 9. Mai konnten im Ausland lebende Türken ihre Stimme abgeben. 500.000 Menschen waren in NRW damit wahlberechtigt. Die im Ausland lebenden türkischen Wahlberechtigten machen etwa fünf Prozent aller Wahlberechtigten aus. Außerhalb der Türkei leben die meisten Türken in Deutschland - bundesweit sind es etwa drei Millionen, die Hälfte davon ist wahlberechtigt.

Beobachter sehen in der Wahl die vielleicht wichtigste Richtungsentscheidung der Türkei seit Gründung der Republik vor 100 Jahren. Das Ergebnis der Wahl wird nicht nur in der Türkei mit Spannung erwartet.

