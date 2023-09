Fake-Anrufe: Gesundheitsamt Dortmund warnt vor Betrüger

Dortmund. Am Telefon soll sich ein Anrufer fälschlicherweise als Mitarbeiter des Dortmunder Gesundheitsamtes ausgeben - und persönliche Daten abfragen.

Das Gesundheitsamt Dortmund ist nach eigenen Angaben über Fake-Anrufe informiert worden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Laut Informationen Betroffener, gibt sich ein Anrufer fälschlicherweise als Mitarbeiter des Dortmunder Gesundheitsamtes aus. Er fragt persönliche Daten wie die Personalausweisnummer ab - angeblich habe man die Daten des Angerufenen noch von einer Corona-Impfaktion. Mit diesem Anruf wolle er diese Daten für aktuelle Impfstoffbestellungen über den Hausarzt abgleichen.

Das Gesundheitsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass es keine derartigen Anrufe in seinem Auftrag gibt. Mitarbeitende würden niemals Personalausweisdaten oder Ähnliches am Telefon abfragen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Jeder, der sich impfen lassen möchte, könne sich direkt und ohne ein zusätzliches Dokument an die hausärztliche Praxis wenden. Das Gesundheitsamt empfiehlt im Falle eines solchen Anrufes, keinerlei Auskünfte zu geben und sich bei der Polizei zu melden. (Red.)

Telefonbetrug in Dortmund – die schlimmsten Fälle:

