Dortmund. Vier Monate nachdem ein Frisör in Dortmund durch einen Schuss aus einer Waffe verletzt wurde, meldet die Polizei am Mittwoch zwei Festnahmen.

Festnahmen nach Schuss auf Friseur in Dortmund

Vier Monate nach einem Schuss auf einen Friseur in Dortmund hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Der 34-Jährige und der 27-Jährige stehen im Verdacht, den weiterhin unbekannten Schützen unterstützt zu haben, sagte der Dortmunder Staatsanwalt Henner Kruse am Mittwoch. Die Polizei habe seit dem Morgen Wohnungen mehrerer Beschuldigter durchsucht, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Der Friseur war durch den Schuss am Bein verletzt worden.

Als möglichen Hintergrund des versuchten Tötungsdeliktes schließt die Polizei eine Racheaktion weiterhin nicht aus. Der Friseur hatte zuvor als Mitglied des Rockerclubs „Bandidos“ zusammen mit einem Komplizen das Mitglied eines Clans niedergestochen. Er war dafür zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Die nun Festgenommenen gehören nach Aussage des Staatsanwaltes zum Bekanntenkreis des damals Niedergestochenen.

Der jüngere der beiden stehe im Verdacht, den Schützen möglicherweise vom Tatort weggebracht zu haben. Der 34-Jährige werde verdächtigt, möglicherweise die Tatwaffe besorgt zu haben. Die Männer sollten am Mittwoch vernommen werden. Ob sie einem Haftrichter vorgeführt werden, sei noch offen. Den nicht identifizierten Schützen, der am 18. Juli diesen Jahres nach der Tat gegen 10.45 Uhr erst zu Fuß, dann auf der Rückbank eines Autos floh, sucht die Polizei weiter. (dpa)