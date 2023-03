Feuer in Dortmunder Grundschule zerstört Schulküche

Ein Feuer in der Dietrich Bonhoeffer Grundschule in Dortmund Derne richtete großen Schaden an.

Dortmund. Bei einem Brand an einer Grundschule in Dortmund Derne am Mittwochnachmittag ist ein erheblicher Sachschaden entstanden.

Bei einem Brand in der Dietrich Bonhoeffer Grundschule in Dortmund Derne am Mittwochnachmittag zerstörte das Feuer die Schulküche. Verletzt wurde niemand.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 13:40 Uhr im Derner Kippshof eintrafen wurden sie laut Feuerwehrbericht bereits vom Schulleiter erwartet. Dieser informierte die Feuerwehrleute über eine Rauch und Flammenschein in der Schulküche im ersten Obergeschoss. Laut Bericht der Feuerwehr war die Schule zu diesem Zeitpunkt schon vollständig geräumt.

Feuer in Dortmunder Grundschule: Erheblicher Sachschaden

Sofort wurde ein Trupp mit Atemschutz in den Flur geschickt, de an die Schulküche angrenzt, um den Brand zu bekämpfen. Ein weiterer Trupp leitete den Rauch aus dem Küchenfenster. Nachdem das Feuer gelöscht war, begann die Polizei mit der Ermittlung der Brandursache. Trotz erheblichem Sachschaden ist glücklicherweise niemand verletzt worden. Die Feuerwehr lobt in ihrem Bericht, dass das Personal die Schule vorbildlich geräumt und ihnen bereits bei ihrem Eintreffen die Vollzähligkeit aller Schülerinnen und Schüler melden konnte. (Red.)

