Ursache noch unklar Feuer in Dortmunder Hotel: Zimmer gerät in Brand

Dortmund. Am Mittag ist es in Dortmund zu einem Feuer in einem Hotel im Schirrmannweg gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Am Mittag wurden die Einsatzkräfte der Dortmunder Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu einem Feuer in einem Hotel im Schirrmannweg gerufen. Schnell stellte sich heraus, dass ein Zimmer im vierten Obergeschoss brannte. Die Feuerwehr fing umgehend an, den Brand zu löschen. So konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf andere Zimmer verhindert werden.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Hotel bereits geräumt, verletzt wurde niemand. Nach der Brandbekämpfung und den Maßnahmen der Feuerwehr konnten Gäste wie Hotelpersonal wieder ins Hotel. Die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache und die Höhe des Schadens.

