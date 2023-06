Feuerwehr befreit Autofahrer nach Kollision durch Kofferraum

Ein Autofahrer ist in Dortmund mit einer Straßenbahn kollidiert und wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien.

Dortmund. Ein Mann ist in Dortmund nach einem Unfall in seinem Auto eingeschlossen worden und musste befreit werden. Er hatte eine Straßenbahn übersehen.

Bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn in Dortmund ist ein Autofahrer schwer verletzt und in seinem Wagen eingeschlossen worden. Die Feuerwehr habe den 44-Jährigen nach der Kollision am Dienstagmorgen, 6. Juni, durch den Kofferraum befreit, teilten die Einsatzkräfte mit.

Laut Zeugenangaben soll der Autofahrer für ein Wendemanöver nach links ausgeschert sein. Dabei habe er die neben ihm fahrende Bahn offenbar nicht bemerkt. Der Wagen sei mit der Stadtbahn zusammengestoßen und anschließend noch auf ein geparktes Auto geschoben worden.

Rettungskräfte brachten den Autofahrer in ein Krankenhaus. Der Stadtbahnfahrer und Fahrgäste blieben demnach unverletzt. (dpa)

