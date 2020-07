Feuerwehr Dortmund befreit eingeklemmetes Schaf

Das Schaf klemmte mit seinem Kopf in der Futterstelle fest. Die Feuerwehr Dortmund kam zur Hilfe.

Dortmund. Die Feuerwehr hat in Dortmund ein eingeklemmtes Schaf gerettet. Das Tier bekam seinen Kopf nicht mehr selbstständig aus einer Futterstelle heraus.

Die Feuerwehr hat am Donnerstag in Dortmund ein eingeklemmtes Schaf gerettet. Das Tier hatte sich seinen Kopf in einer Futterstelle eingeklemmt und konnte sich ohne fremde Hilfe nicht mehr befreien.

Die Einsatzkräfte konnten mit Hilfe einer Kurbel die Öffnung so vergrößern, dass das Schaf selbstständig den Kopf herausnehmen konnte. Glücklicherweise wurde das Tier nicht verletzt (red)

Weitere Nachrichten aus Dortmund finden Sie hier.