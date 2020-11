Feuerwehr Dortmund befreit renitente Katze aus Kamin

Dieser mutmaßliche Kater steckte in einem Kamin fest und mochte sich nicht retten lassen.

Dortmund. Die Feuerwehr Dortmund hat eine widerspenstige Katze aus misslicher Lage befreit. Das Tier steckte zwei Meter tief in einem Kamin fest.

Sie saß auf einem Kamin und jammerte: Eine Katze auf dem Dach eines Dortmunder Wohnhauses hat am Mittwoch der Feuerwehr viel Arbeit gemacht. Denn als die Retter kamen, verschlimmerte die Katze ihre Lage noch.

Anwohner hatten die Feuerwehr am Mittwochmorgen um 9.25 Uhr zur Straße Am Winterberg im Stadtteil Hörde gerufen. Eine Katze saß auf einem Dach auf dem Rand eines Schornsteins. Sie habe sich allen Versuchen von Anwohnern widersetzt, den Kamin zu verlassen, teilte am Mittwoch die Feuerwehr mit. Doch auch die Retter, die mit einer Drehleiter angerückt waren, hatten erstmal kein Glück.

Katze steckte zwei Meter tief im Schornstein fest

„Die Katze saß zunächst weiterhin auf dem Kamin und flüchtete sich, wenig begeistert von dem Rettungsversuch, in den Schornstein. Hier steckte Sie nun etwa zwei Meter tiefer und kopfüber in dem Kaminschacht fest“, berichtete die Feuerwehr.

Das Tier habe dabei einerseits ihre Krallen eingesetzt, um nicht weiter in den Kamin abzurutschen, gleichzeitig jedoch auch die Rettungsversuche der Feuerwehrleute abgewehrt, heißt es im Feuerwehrbericht.

Feuerwehr zog Löschfahrzeug mit Kaminfeger-Werkzeug hinzu

Die Retter mussten ein weiteres Löschfahrzeug hinzuziehen - das mit Kaminfeger-Werkzeug ausgerüstet war. Damit habe die Katze dann „Schritt für Schritt zum herabgleiten animiert werden (können)“, teilte die Feuerwehr mit. Als sie an einer Kamin-Klappe angelangt war, habe letztlich ein Feuerwehrmann von außen beherzt und durch Handschuhe geschützt die Katze gegriffen.

Dabei hatte die Feuerwehr auch fachlichen Rat vor Ort: „Glücklicherweise befand sich unter den Brandschützer ein gelernter Schornsteinfeger. Er konnte hier mit Rat und Tat zur Seite stehen“, heißt es im Feuerwehrbericht.

Der mutmaßliche Kater aus dem Kamin sei anschließend, laut Feuerwehr „wohlauf“, wieder freigesetzt worden. Frau- oder Herrchen seien nicht zugegen gewesen, hieß es bei der Feuerwehr: „Es handelte sich um einen Freigänger“. Aus der unmittelbaren Nachbarschaft stammte er nicht, teilte die Feuerwehr mit. (dae)