Feuerwehr Dortmund rettet Katzen aus brennender Wohnung

Ein Feuerwehrmann betreute die beiden Katzen, der Rettungsdienst gab den Katzen etwas Sauerstoff bevor diese an Nachbarn übergeben wurden.

Dortmund. Bei einem Wohnungsbrand in Dortmund gab es am frühen Mittwochmorgen einen Verletzten. Der Rettungsdienst versorgte auch zwei Katzen.

Feuerwehrleute haben am Mittwochmorgen zwei Katzen aus einer brennenden Wohnung in Dortmund-Lanstrop gerettet. Der Wohnungsmieter hatte sich aus dem Haus retten können und bat die Feuerwehr um Hilfe.

Unter Atemschutz verschafften sich Feuerwehrleute Zugang zu der Wohnung an der Büttnerstraße, nachdem um 6.18 Uhr der Alarm gekommen war. Qualm und Flammen schlugen bereits aus einem Fenster, als die Feuerwehr am Brandort eintraf, berichtete am Morgen die Feuerwehr.

Feuer in Wohnhaus in Dortmund: Wohnung bis auf weiteres unbewohnbar

Von innen und von außen ging die Feuerwehr gegen die Flammen in der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses vor. Die Flammen seien schnell unter Kontrolle gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Und auch die beiden Katzen hätten sich gefunden.

In Decken gehüllt wurden die Katzen aus dem Haus gebracht. Dort habe sich der Rettungsdienst „mit etwas Sauerstoff versorgt“. Dann hätten sich Nachbarn um die beiden Tiere gekümmert. Der Mieter der Wohnung sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Krankenhaus gebracht worden.

Die Retter waren mit 40 Einsatzkräften aus den Feuerwachen in Scharnhorst und Mitte vor Ort und wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Lanstrop unterstützt.

„Die betroffenen Wohnung ist vorläufig nicht bewohnbar“, teilte die Feuerwehr mit. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

