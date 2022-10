Feuerwehr Feuerwehr Dortmund: Wieder Flammen an der Landgrafenstraße

Dortmund. An der Landgrafenstraße in Dortmund stand ein Papiercontainer in Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand innerhalb von 45 Minuten im Griff.

Das zweite Feuer in kurzer Zeit an der Landgrafenstraße in Dortmund hatte die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Bereits vor einer Woche hatten dort mehrere Autos gebrannt.

Laut Angaben der Dortmunder Feuerwehr brannte am Mittwochnachmittag (5. Oktober) gegen 15.05 Uhr ein Papiercontainer an der Landgrafenstraße. Anwohner hatten den Brand entdeckt und sofort die Feuerwehr gerufen. Vom Papiercontainer hatten die Flammen auch auf die Rollladen des anliegenden Wohnhauses übergegriffen.

Brand an der Landgrafenstraße: Flammen waren schnell gelöscht

Insgesamt zehn Einsatzkräfte waren für den Brand vor Ort und hatten das Geschehen innerhalb von 45 Minuten unter Kontrolle. Verletzt wurde niemande. Im Nachgang kontrollierten die Einsatzkräfte das Wohnhaus auf Schäden.

