Feuerwehr in Dortmund: Die zwölf spannendsten Einsätze 2022

Dortmund. Ein einsatzreiches Jahr liegt hinter der Dortmunder Feuerwehr. Markante Einsätze gab es viele, aber zum Glück kein herausragender Großbrand.

Die Dortmunder Feuerwehr war auch 2022 wieder oft gefordert. Dramatische, gefährliche und kuriose Einsätze gab es viele, aber zum Glück war kein herausragender Großbrand dabei.

Leider gab es auch in diesem Jahr wieder Todesopfer bei Bränden in Dortmund – im Juni in der südlichen Innenstadt und im Dezember in Aplerbeck und ebenfalls im Dezember im Brückstraßenviertel.

Hier die spannendsten Einsätze der Dortmunder Feuerwehr 2022:

Dezember 2021: Der Dachstuhl des zum Wohnhaus umgebauten alten Mengeder Amtshauses brennt komplett aus. Auch das historische Gebäude selbst wird stark beschädigt. Der denkmalgeschützte Komplex an der Remigiusstraße war erst vor wenigen Jahren kernsaniert worden.

Der Dachstuhl des Mengender Amtshauses ist komplett ausgebrannt. Foto: Feuerwehr Dortmund

Januar 2022: Unbekannte legen Feuer an der Lindenhorster Straße in der Nordstadt – die Kult-Imbissbude "Frittenranch" brennt komplett aus. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Die Frittenranch an der Lindenhorster Straße in Dortmund brannte im Januar komplett aus. Foto: Feuerwehr Dortmund

Februar 2022: Bei Europcar in Dorstfeld brennen neun Leihwagen aus, weitere werden durch die Hitze stark beschädigt. Ein 26-Jähriger soll den Großbrand bei der Autovermietung gelegt haben.

Neun Autos sind bei Europcar in Dortmund-Dorstfeld ausgebrannt, weitere wurden beschädigt. Foto: Feuerwehr Dortmund

Februar 2022: Sturmtief Zeynep zieht über Deutschland hinweg und hält auch die Feuerwehr Dortmund auf Trab. Innerhalb von sieben Stunden fallen 230 Einsätze an – unter anderem stürzt das Eisenkreuz vom St.-Gertrudis-Kirchturm in der Nordstadt. Auf dem Nordmarkt trifft ein Baum ein beliebtes Café.

Mai 2022: Kein Brand, aber trotzdem ein spektakulärer Einsatz der Dortmunder Feuerwehr: Ein mit Steinen und Erde beladener Muldenkipper kippt in einer engen Wohnstraße in Loh um und begräbt ein Auto unter sich. Die Feuerwehr muss den Lkw-Fahrer befreien.

Mai 2022: In Scharnhorst wird ein Reihenhaus-Bungalow bei einem Brand komplett zerstört. Die Bewohner bleiben unverletzt – sie kommen erst während der Löscharbeiten nach Hause und müssen hilflos zusehen, wie ihr Hab und Gut verbrennt.

Juni 2022: Angelockt von einem guten Geruch (Herkunft unbekannt) kriecht Australian Shepherd "Paul" unter die Küchzeile und kommt nicht mehr heraus. Die Feuerwehr baut die Küche ab – und später wieder auf.

Paul klemmt fest: Die Feuerwehr musste die komplette Küchenzeile abbauen.

Juni 2022: Die Schieferecke in Mengede, auch bekannt als alternatives "Café Chaos", brennt aus. Das große Fachwerkhaus mit der markanten bunten Fassade ist nicht zu retten. Das marode alte Gebäude stand seit 2013 leer und sollte mehrfach zwangsversteigert werden.

Das markante bunte Fachwerkhaus ist komplett ausgebrannt. Foto: Feuerwehr Dortmund

September 2022: In der westlichen Innenstadt von Dortmund brennen sieben Autos aus. Schnell wird ein Verdächtiger gefasst – aber er sei nicht der Täter, korrigiert die Polizei später.

September 2022: An einem Hochhaus in Wambel hat sich ein Baugerüst gelöst. Die obere Hälfte des zehn Stockwerke hohen Stahlturms biegt sich bedrohlich über den Rasen. Höhenretter der Feuerwehr entschärfen die Situation.

Höhenretter der Dortmunder Feuerwehr sicherten am Samstag ein wackeliges Baugerüst. Foto: Polizei Dortmund

Dezember 2022: In Aplerbeck kracht ein Auto in den Eingangsbereich von Kaufland – verletzt wird im Geschäft wie durch ein Wunder niemand. Der Wagen kommt mitten in der Postfiliale zum Stehen. Der Fahrer war vermutlich in einer medizinischen Notlage.

Ein Auto kracht in Dortmund-Aplerbeck in den Kaufland-Eingang Foto: Feuerwehr Dortmund

Dezember 2022: Auf der Golfanlage innerhalb der Trabrennbahn in Dortmund-Wambel brennen mehrere Gebäude ab. Ein Großteil der 150 Meter langen Driving Range brennt nieder, ebenso große Teiles von Clubhaus und Gastronomie. Der Schaden geht vermutlich in die Millionen.

Ein Feuer hat einen Großteil der Golf-Range an der Trabrennbahn Wambel zerstört. Foto: Feuerwehr Dortmund

