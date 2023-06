Feuerwehr und Polizei eskortieren qualmenden Müllwagen

In Dortmund haben Feuerwehr und Polizei einen qualmenden Müllwagen bis zum Recyclinghof begleiten müssen. Erst dort konnte das Feuer gelöscht werden (Archivfoto).

Dortmund. Da die Löschversuche der Feuerwehr Dortmund anfangs erfolglos sind, muss ein qualmender Müllwagen mehrere Kilometer durch die Nordstadt fahren.

Eine geschlossene Klappe hat wohl die Löschversuche der Feuerwehr direkt am Einsatzort in der Gronaustraße in der Dortmunder Nordstadt verhindert. Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr merkte die Besatzung eines Müllwagens der Entsorgung Dortmund GmbH (EDG), dass es aus dem Laderaum qualmte.

Die Feuerwehr wollte löschen - erfolglos, da die Klappe des Müllwagens noch geschlossen war. Öffnen ließ sie sich nicht. Also ab zum Recyclinghof an der Pottgießerstraße mit dem qualmenden Fahrzeug. Polizei und Feuerwehr eskortieren auf der rund vier Kilometer langen Strecke durch die Nordstadt.

Angekommen auf dem Betriebsgelände der EDG konnten Mitarbeitende die widerspenstige Klappe schließlich öffnen und den Laderaum leeren. Nun gelang es der Feuerwehr endlich die Ladung - Müll aus Wertstofftonnen - zu löschen. Gegen neun Uhr war der Einsatz beendet, berichtet die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Qualmender Müllwagen in Dortmund: Gutachter gefordert

Zur Ursache des Feuers kann die EDG derzeit noch nichts sagen. Ein Gutachter muss sich den Schaden anschauen, so EDG-Sprecherin Joana Menzel. Das Heckteil des Fahrzeugs habe mit schwerem Gerät geöffnet und komplett entfernt werden müssen. Die Tour sei mit einem anderen Müllwagen fortgesetzt worden.

Auch wenn die Ursache für das Feuer noch nicht bekannt ist, appelliert EDG-Sprecherin Joana Menzel an die Menschen: Spraydosen immer restlos entleeren, bevor sie in den gelben Sack kommen. Und auf keinen Fall Schadstoffe wie Lacke in der Wertstofftonne entsorgen, auch wenn die verpackt sind. Beides kann zu einem Brand führen.

