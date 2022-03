Die Feuerwehr Dortmund musste am Sonntag zu einem Brand unter einem Carport ausrücken.

Brand Feuerwehreinsatz in Dortmund: Brand unter einem Carport

Dortmund. Am Sonntagnachmittag ist in Dortmund unter einem Carport ein Feuer ausgebrochen. Gerümpel sowie Baumaterialien hatten laut Feuerwehr gebrannt.

In Dortmund ist es am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem ausgedehnten Brand unter einem Carport mit anliegender geschlossener Garage gekommen. Wie die Feuerwehr berichtete, hatten unter einer enormen Rauchentwicklung Gerümpel so wie Baumaterialien gebrannt.

Es sei unmittelbar die Brandbekämpfung mit zwei Trupps unter Atemschutz und zwei Strahlrohren eingeleitet worden, so ein Sprecher. Parallel seien naheliegende Häuser, Garagen und Gartenlauben auf Raucheintritt kontrolliert und gelüftet worden. „Erst nachdem das Brandgut auseinander gezogen wurde, konnten die tiefliegenden Glutnester erreicht und abgelöscht werden“, heißt es von der Feuerwehr. Verletzt worden sei bei dem Einsatz niemand.

Die Evinger Straße war während der Brandbekämpfung einseitig gesperrt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Die Kräfte der Feuer- und Rettungswache rückten gegen 18.20 Uhr ein.

