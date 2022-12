Feuerwerk: 24-Stunden-Verkauf bei Scheiding in Dortmund

Dortmund. Tag und Nacht Feuerwerk für Silvester kaufen - Scheiding in Dortmund bietet nach der Corona-Pause wieder einen 24-Stunden-Lagerverkauf an.

Die einen freuen sich nach zwei Jahren corona-bedingter Pause extrem, wieder Feuerwerk an Silvester zünden zu dürfen. Andere Menschen hingegen waren sehr froh, dass die Feuerwerke ausgefallen waren. Für die Pro-Feuerwerk-Fraktion bietet das Unternehmen Scheiding in Dortmund ab Mittwoch, 28. Dezember, kurz vor Mitternacht, bis Donnerstagabend, wieder seinen 24-Stunden-Non-Stop-Feuerwerksverkauf.

Seit zehn Jahren veranstaltet Scheiding diesen 24-Stunden-Lagerverkauf am Standort Kammerstück 35 im Gewerbegebiet in Dortmund-Oestrich. 2020 und 2021 war der wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Inhaber Christoph Scheiding betont, keine Böller zu verkaufen. Bei Scheiding setze man vor allem man auf Raketen und Batterien. „Wir sind teurer als der Discounter, haben dafür aber auch Premium-Artikel.“ So könne man beispielsweise einen Verbund, sprich eine Batterie, einmal anzünden und fünf bis sechs Minuten lang seine Freude daran haben. Man biete unter anderem Batterien mit einer genau abgestimmten Choreographie hinsichtlich der Lichteffekte.

Raketen und Batterien statt Böller

Jugendfeuerwerk wie Knallerbsen oder Partyfeuerwerk für den Tisch ist ebenfalls im Sortiment.

Silvesterfeuerwerk ist ein leidiges Thema für Tierbesitzer. „Wir verkaufen keine (lauten) Böller“, so Christoph Scheiding, „Batterien sind schon laut genug.“ Doch mittlerweile gebe es Hersteller, die leisere Produkte anböten. Auch die habe man im Angebot. Zudem bedeuteten bestimmte Arten von Lärm einen besonderen Stress für Tiere: Heuler- und die so genannten Crackling(Knister)-Effekte zum Beispiel. Daher verkaufe Scheiding auch Feuerwerke, die diese Art von Geräuschen nicht produzieren.

Lesen Sie auch: So leiden Tiere unter dem Böllerlärm

Einen Trend sieht der Inhaber hin zum Thema Nachhaltigkeit - unter anderem bei den Verpackungen. Statt Plastikkappen bei Raketen gebe es schon Pappkappen. Ebenso ersetzten Hersteller das Plastik einer Zündschnur-Hülse durch Pappe.

Preise steigen nicht

Die Preise steigen beim 24-Stunden-Verkauf nicht, da noch die Lagerbestände aus der zweijährigen Corona-Pause angeboten würden. So bekommt man Knallerbsen für 99 Cent ebenso wie besondere Premium-Batterien für 300 Euro. „Würden wir aus China neu eingekaufte Ware anbieten, hätten wir bestimmt eine Preissteigerung um 30 bis 40 Prozent“, schätzt Christoph Scheiding.

Einlass zum 24-Stunden-Feuerwerksverkauf ist am Mittwoch, 28. Dezember, kurz vor Mitternacht. 2019 standen um die 1600 Kundinnen und Kunden teils Stunden vorher schon Schlange. Drei Jahre später werden es wohl wieder ebenso viele sein, schätzt Christoph Scheiding.

Sein Tipp: Am Mittwoch bereits um 18/19 Uhr anstellen - vor allem, wenn man ganz besondere Feuerwerke kaufen will. Schnell sein, zahlt sich da aus. Oder um vier Uhr nachts. Da sei es erfahrungsgemäß ruhiger. Man kann aber auch am Donnerstag tagsüber kommen. Oder nach der Aktion am Freitag zu den normalen Geschäftszeiten zwischen 9 und 19 Uhr und Silvester bis mittags um 14 Uhr.

Lesen Sie auch: Silvester in Dortmund - hier steigen Partys

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund