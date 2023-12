Feuerwerk rund um Dortmunder Reinoldi-Kirche verboten

Die Stadt und die Polizei gehen mit einem neuen Konzept in die Silvesternacht 2023. Es gibt dieses Jahr keine Böllerverbotszonen in Dortmund. Rund um Kirchen und Altenheimen darf dennoch kein Knaller oder Feuerwerk gezündet werden (Archivfoto).

Dortmund. Erstmalig gibt es in Dortmund eine zentrale Silvesterparty mit Laser-Show auf dem Friedensplatz. Mobile Polizeiwachen für die Feiernden geplant.

Die Stadt Dortmund und die Polizei wollen mit einem neuen Konzept für Sicherheit in der Silvesternacht sorgen. Anders als in den vergangenen Jahren gibt es keine Verbotszonen für Feuerwerk und Böller. Doch es gibt gesetzlich geregelte Ausnahmen. Feuerwerk und Knaller dürfen nicht in der Nähe von Altenheimen gezündet werden. Das Verbot gilt zudem rund um Kirchen. Bedeutet beispielsweise: Kein Silvesterfeuerwerk rund um die Reinoldi-Kirche in der Dortmunder Innenstadt.

Böllerfrei wird es bei der ersten zentralen Silvesterfeier auf dem Friedensplatz von 19 bis 2 Uhr. Dort ist stattdessen eine Laser-Show geplant. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Der Erlös wird für den guten Zweck gespendet. Hier gibt es noch Karten.

Polizei und Ordnungsdienst sind in dieser Nacht mit besonders vielen Kräften im Einsatz. „Neben den gemeinsamen Streifen von Polizei und Ordnungsamt werden an der Katharinenstraße und im Bereich der Olpe, Nähe Friedensplatz, mobile Wachen für die Bürger zur Verfügung stehen. Zusätzlich ist die Citywache am Brüderweg von 20 bis 2 Uhr besetzt und für Publikumsverkehr geöffnet“, teilen Stadt Dortmund und Polizei mit.

Silvesterfeuerwerk in Dortmund: Sicherheitstipps der Feuerwehr

Die Stadt Dortmund sähe es am liebsten, wenn keine Böller gezündet würden. Aber für diejenigen, die nicht darauf verzichten wollen, hat die Dortmunder Feuerwehr einige Sicherheitshinweise:

Silvester-Feuerwerk mit BAM-Zulassung (Bundesamt für Materialforschung und -prüfung; www.bam.de) verwenden; keine Grau- oder Billigimporte.

Türen und Fenster schließen. Brennbare Gegenstände von Balkonen entfernen.

Feuerwerkskörper nur im Freien zünden. Für spezielle Tischfeuerwerke eine feuerfeste Unterlage benutzen.

Raketen immer senkrecht starten. Tipp: Dafür eine hohe Flasche, die zum Beispiel in einem Flaschenkasten steht, nutzen. Raketen niemals aus der Hand starten.

Feuerwerkskörper am Boden zünden und sich schnell entfernen. Zündkörper mit Anreißfläche nach dem Zünden sofort wegwerfen. Böller niemals auf Menschen oder Tiere richten und immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten.

Vorsicht bei Blindgängern. Diese nicht ein zweites Mal zünden. Rund fünf Minuten warten und dann mit (zuvor bereitgestelltem) Wasser übergießen.

Insbesondere auf Kinder jede Sekunde aufpassen. Kinder mit geeigneter Kleidung (Baumwolle) und geeigneter Schutzbrille schützen.

Dortmunds Polizeipräsident: Ausreichend Einsatzkräfte für die Sicherheit vor Ort

Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange wünscht allen Dortmunderinnen und Dortmundern, die friedlich Silvester feiern wollen, einen „schönen Übergang ins Jahr 2024“. Er betont: Mit dem Einsatzkonzept wolle man friedliches Feiern ermöglichen. Doch sollte es nötig werden, sei die Polizei mit ausreichend Einsatzkräften vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen und Eskalationen zu verhindern. (JaK)

