Parken, Check-In, Fast Lane: Alles zum Flughafen Dortmund

Dortmund. Wer am Flughafen Dortmund in den Sommerurlaub startet, sollte früh genug am Check-In sein. Und Achtung beim Parken: Manches ist schon ausgebucht.

Abflug vom Flughafen Dortmund? Gute Wahl! Der Airport gehört zwar nur zu den mittelgroßen Flughäfen in Deutschland, bietet aber trotzdem viele Reiseziele in die Sonne. Von Antalya über Mallorca bis Thessaloniki ist in Dortmund alles dabei. Dazu kommt das "Steckenpferd" des Flughafens DTM: Aus der Westfalenmetropole gibt es besonders viele Ziele in Osteuropa.

Flughafen Dortmund – wie viele Stunden muss man vor Abflug da sein?

Kurz vor Ferienbeginn hat der Flughafen zwar die neue Kontrollstelle C in Betrieb genommen – aber früh genug sollten Reisende in den Sommerferien trotzdem da sein. Der Flughafen rät: Seien Sie 2,5 Stunden vor Abflug am Check-In! Vorher öffnet der Schalter ohnehin nicht. Für den Einstieg ins Flugzeug sollten Reisende spätestens 40 Minuten vor Abflug am Gate sein.

Achtung: Derzeit wird am Flughafen Dortmund von keiner Fluggesellschaft ein Vorabend-Check-In angeboten. Es gibt aber eine Fast Lane an der Kontrollstelle B. Wer dafür vorab ein Online-Ticket gebucht hat, kommt schneller zur Sicherheitskontrolle.

Wo kann man am Flughafen Dortmund kostenlos parken?

Ehrlich gesagt: überall und nirgends. Die Bezahl-Parkhäuser direkt am Terminal sind immer noch die praktischste, wenn auch teuerste Variante. Flugreisende können sich natürlich einen Parkplatz in einem (parkausweis-freien) Wohngebiet in der Nähe suchen – aber "Nähe" ist relativ. Fußläufig ist im Gewerbegebiet rund um den Flughafen nichts zu machen. Auch die Dortmunder Park&Ride-Parkplätze scheiden als kostenloses Alternative aus: Neuerdings halten Schranken Langzeitparkende draußen.

Kostenlos Parken könnte man an der Schleefstraße im Gewerbegebiet Aplerbeck: Von dort sind es aber mindestens 25 Minuten zur Haltestelle "Hilger", von der aus der Bus 490 zum Flughafen fährt. Wer direkt dort im Holzwickeder Wohngebiet parken will, muss um sein Auto fürchten – es wurden schon oft Sachbeschädigungen an Autos mit auswärtigen Kennzeichen gemeldet. Möglich ist es auch, sich entlang der 490er-Strecke (Aplerbeck, Sölde) einen ausweisfreien Parkplatz zu suchen.

Was kosten am Flughafen Dortmund Parkplätze und Parkhaus?

Mit 5000 Parkplätzen gibt es am Airport viel Platz für Reisende. Die Kosten fürs Parken direkt am Flughafen Dortmund sind unterschiedlich: Je weiter weg vom Terminal der Parkplatz liegt, desto weniger kostet er. Aber selbst die teuren Stellplätze sind zu Ferienzeiten mitunter online ausgebucht. Hier Beispielkosten für drei Parkhäuser und Parkplätze am Flughafen Dortmund:

Parkhaus P1 direkt am Terminal: 119€ /Woche

/Woche Parkhaus P2 (5 Minuten laufen): 99€ /Woche

/Woche Parkplatz P6 (20 Minuten laufen oder Bus 490): 76€/Woche

Es gibt auch eine etwas preiswertere Alternative: Vom privat betriebenen easyairportparking-Parkhaus sind es rund 15 Minuten Fußweg zum Terminal (650 Meter). Die Kosten liegen unter denen der flufhafeneigenen Stellplätze und sind nach Reisezeit und Parkdauer gestaffelt. Aber Achtung: Das easyairportparking-Parkhaus an der Wilhelmstraße ist sehr schnell ausgebucht! Info: easyairportparking.de

Übrigens: Parken am Düsseldorf Airport kann erheblich billiger sein als in Dortmund – je nach Parkhaus aber auch erheblich teurer.

Wie kommt man vom Flughafen Dortmund am besten zum Hbf?

Eine direkte U-Bahn-Verbindung oder einen Bahnhof gibt es am Flughafen Dortmund leider nicht. Stattdessen fahren mehrere Busse aus verchiedenen Richtungen zum Terminal:

AirportExpress vom Hauptbahnhof Dortmund (1x/Stunde, 10€)

vom Hauptbahnhof Dortmund (1x/Stunde, 10€) AirportShuttle vom Bahnhof Holzwickede (2-3x/Stunde, 3€)

vom Bahnhof Holzwickede (2-3x/Stunde, 3€) Linie 490 aus Dortmund-Aplerbeck (2-3x/Stunde, 3,10€)

aus Dortmund-Aplerbeck (2-3x/Stunde, 3,10€) Linie C41 vom Bahnhof Unna (1x/Stunde, 6,40€)

Bei 10 Euro Fahrpreis für den AirportExpress ist es billiger, vom Dortmund Hbf mit der Stadtbahn U47 nach Aplerbeck zu fahren und dort in den Bus 490 umzusteigen. Das kostet weniger Geld, dauert aber erheblich länger. Der Direkt-Shuttle vom Hbf DO braucht 25 Minuten, der Direkt-Shuttle vom Bh Holzwickede 6 Minuten, der Linienbus vom Bh Unna 25 Minuten.

Wie kommt man am besten zum Flughafen Dortmund? Diese Bus- und Bahnlinien gibt es. Foto: Dortmund Airport

Was kostet ein Taxi vom Dortmunder Hauptbahnhof zum Flughafen?

Es gibt mit dem AirportExpress zwar einen direkten Shuttle-Bus zum Flughafen, aber flexibler ist die Weiterreise vom Bahnhof mit dem Taxi. Die 15-Kilometer-Fahrt dauert rund 25 Minuten und kostet rund 35 Euro. Taxipreise in Nachbarstädte wie Arnsberg, Bochum oder Hagen listet der Airport Dortmund hier auf.

Wann schließt der Flughafen Dortmund? Gibt es ein Nachtflugverbot?

Ja, es gibt ein Nachtflugverbot in Dortmund: Starts und Landungen sind nur zwischen 6 und 22 Uhr erlaubt. Nur in Ausnahmefällen dürfen noch bis 23 Uhr Flieger landen. Das Terminal selbst ist von 3.30 bis 24 Uhr geöffnet. Der Flughafen Dortmund hat schon mehrfach versucht, Genehmigungen für Nachtflüge zu bekommen – aber bisher wurde das nichts. Immer wieder gibt es Gegenwind von lärmgeplagten Anwohnenden aus Unna.

Welche Ziele und Airlines bietet der aktuelle Flugplan ab Dortmund?

Aus Dortmund starten WizzAir, Eurowings, Ryanair Sun Express und Trade Air. Insgesamt stehen 43 Ziele auf dem aktuellen Sommerflugplan 2023. Und der Flughafen Dortmund schärft sein Profil als "Tor zu Osteuropa" immer weiter: So kam mit kürzlich eine neue Ost-Hauptstadt dazu – Jerewan in Armenien.

Gibt es Webcams am Flughafen Dortmund?

Ja, am Flughafen Dortmund gibt es zwei Webcams. Aus Sicherheitsgründen werden die Bilder allerdings zeitverzögert gezeigt. Beide Kameras zeigen das Vorfeld des Dortmund Airport – eine nach Osten, die andere nach Westen. So kann man aus nächster Nähe ankommende und abfliegende Flugzeuge beobachten (Positionen 0 bis 12).

Hat der Dortmunder Flughafen eine Aussichtsterrasse?

Wem die Live-Bilder der beiden Webcams nicht reichen, kann direkt auf die große Aussichtsterrasse gehen. Der Eintritt ist frei. Die Besucherterrasse auf der Galerie-Ebene (Ebene 2) im Terminal des Flughafens Dortmund öffnet den Blick über das Vorfeld inklusive Start- und Landebahn. Der Aussichtspunkt ist barrierefrei und zu den Öffnungszeiten des Terminals (3.30-24 Uhr) zugänglich.

Wie groß ist der Dortmunder Flughafen im Vergleich zu Düsseldorf, Köln/Bonn und Co.?

Der Flughafen Dortmund ist deutlich kleiner als der Düsseldorf Airport – und als Frankfurt allemal. Deutschlandweit liegt er im Mittelfeld. Hier die Fluggastzahlen im Vergleich (2021/2022, Quelle: wikipedia.de):

Frankfurt am Main 48.918.482 München 31.642.738 Berlin-Brandenburg 19.845.046 Düsseldorf 16.071.936 Hamburg 11.096.296 Köln/Bonn 8.756.712 Stuttgart 6.986.943 Hannover 3.961.983 Nürnberg 3.272.138 Dortmund 2.586.238 Memmingen 1.991.208 Leipzig/Halle 1.558.602 Bremen 1.493.007 Frankfurt-Hahn 1.377.087 Karlsruhe 1.304.701 Niederrhein (Weeze) 1.036.882 Dresden 838.387 Münster/Osnabrück 830.772 Paderborn/Lippstadt 502.621 + 8 weitere ...

Wie heißt der Flughafen Dortmund eigentlich korrekt?

Die Älteren erinnern sich: Die erste große Start- und Landebahn des Dortmunder Flughafens wurde 1983 als Startbahn Ruhrgebiet eingeweiht. Auch vorher hatte es schon einen Flughafen in Dortmund gegeben – anfangs in Brackel, dann am heutigen Standort in Wickede. Aber erst 1979 gab es den ersten Linienflug.

Offiziell heißt der Dortmunder Flughafen Dortmund Airport 21, weil die Betreibergesellschaft zu 74 Prozent den Stadtwerken DSW 21 und zu 26 Prozent der Stadt Dortmund gehört. Die internationale Kennung ist DTM.

Welcher Flughafen bietet sich von Dortmund aus noch an?

Von Dortmund aus sind auch die anderen Flughäfen in NRW gut zu erreichen. Hier eine Übersicht über die ungefähre Streckenlänge und Fahrtzeit per Auto aus der Dortmund-Mitte (Quelle: Google Maps):

Düsseldorf Airport: 62 Kilometer – 50 Minuten

62 Kilometer – 50 Minuten Paderborn/Lippstadt: 83 – Kilometer 1 Stunde

83 – Kilometer 1 Stunde Münster/Osnabrück: 90 Milometer – 1 Stunde

90 Milometer – 1 Stunde Köln/Bonn: 98 Kilometer – 1 Stunde 15 Minuten

98 Kilometer – 1 Stunde 15 Minuten Weeze: 112 Kilometer – 1 Stunde 30 Minuten

Stand Juni 2023 – Alle Angaben ohne Gewähr!

