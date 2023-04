Neuer Flugplan: Dortmund fliegt weitere Ost-Hauptstadt an

Dortmund. Der Flughafen Dortmund schärft sein Profil als "Tor zu Osteuropa": Eine neue Hauptstadt kommt dazu. Damit stehen 43 Ziele auf dem Sommerflugplan.

Seit Ende April läuft die Sommersaison am Flughafen Dortmund – und mit dem neuen Flugplan kommt auch ein neues Ziel dazu: Jerewan, die Hauptstadt Armeniens. WizzAir fliegt die "kleine Metropole" am Fuß des Berges Ararat ab 30. April an.

Damit schärft der Dortmund Airport sein Profil als "Tor zu Osteuropa" weiter. Denn dafür ist Dortmund seit Jahren bekannt, vor allem wegen der Airline Wizz Air: Aus Westfalen geht's nicht nur in osteuropäische Hauptstädte wie Belgrad, Bukarest oder Vilnius, sondern auch in kleinere Städte. Aber auch viele klassische Sonnenziele stehen auf dem Sommerflugplan 2023. Insgesamt fliegen die fünf Airlines ab Dortmund 43 Ziele in 22 Ländern an.

Wizz Air – Ziele ab Dortmund:

Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air hat sich zur größten Billig-Airline mit Zielen in Mittel- und Osteuropa entwickelt. Diese Städte fliegt Wizz Air ab Dortmund an:

Banja Luka, Bosnien und Herzegowina

Belgrad, Serbien

Brasov, Rumänien

Breslau, Polen

Budapest, Ungarn

Bukarest, Rumänien

Cluj-Napoca, Rumänien

Danzig, Polen

Iasi, Rumänien

Jerewan, Armenien

Kattowitz, Polen

Kutaissi, Georgien

Nis, Serbien

Ohrid, Nordmazedonien

Olsztyn-Mazury, Polen

Podgorica, Montenegro

Pristina, Kosovo

Rom-Fiumicino, Italien

Sibiu, Rumänien

Skopje, Nordmazedonien

Sofia, Bulgarien

Targu Mures, Rumänien

Temeswar, Rumänien

Tirana, Albanien

Tuzla, Bosnien und Herzegowina

Varna, Bulgarien

Vilnius, Litauen

Eurowings – Ziele ab Dortmund:

Mit Eurowings geht's ab Dortmund auch im Sommer 2023 vor allem zu Reisezielen in die Sonne, darunter klassische Urlaubsorte in Spanien und Griechenland:

Alicante, Spanien

Catania, Italien

Heraklion/Kreta, Griechenland

Kavala, Griechenland

Malaga, Spanien

München, Deutschland

Palma de Mallorca, Spanien

Rhodos, Griechenland

Split, Kroatien

Thessaloniki, Griechenland

Ryanair – Ziele ab Dortmund:

Auch Ryanair fliegt ab Dortmund in die Sonne – und außerdem nach Polen und London. Das sind die Flugziele:

Kattowitz, Polen

Krakau, Polen

London-Stansted, Großbritannien

Malaga, Spanien

Palma de Mallorca, Spanien

Porto, Portugal

Thessaloniki, Griechenland

SunExpress – Ziele ab Dortmund:

Die türkische Airline SunExpress fliegt ab Dortmund drei Ziele in der Türkei an:

Antalya, Türkei

Izmir, Türkei

Zonguldak, Türkei

Trade Air – Ziele ab Dortmund:

Seit Juli 2021 startet die kroatische Fluggesellschaft Trade Air ab Dortmund. Im Angebot ist nur ein Flugziel:

Pristina, Kosovo

