Schwerer Verkehrsunfall auf der Raststätte Lichtendorf an der A1 bei Dortmund. (Symbolbild)

Unfall Frau fährt an Dortmunder A1-Raststätte in geparkten Lkw

Dortmund/Schwerte. Schwerer Unfall an der A1-Raststätte Lichtendorf in Dortmund: Eine Frau aus Köln ist beim Abfahren gegen einen Lkw gekracht.

Bei einem Unfall an der A1-Raststätte Lichtendorf-Süd ist am Freitagabend eine Autofahrerin (33) schwer verletzt worden. Die Kölnerin wollte vom Parkplatz zurück auf die Autobahn Richtung Dortmund fahren – dann prallte sie mit der Beifahrerseite in die Ecke eines Sattelzugs, der kurz vor der Ausfahrt der Rastanlage parkte.

Frau prallt an Tankstellen-Abfahrt auf geparkten Lkw

Dabei riss auf einer Seite das Dach auf – der Wagen prallte in die Schutzplanken. Die Fahrerin wurde eingeklemmt. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 25.000 Euro. (dpa)

