Freier Eintritt zum Dortmunder Westfalenpark auch bei Markt

Dortmund. Gute Nachrichten für Kinder und Jugendliche aus Dortmund: In den Herbstferien dürfen sie kostenlos in den Westfalenpark – auch bei einem Markt.

Kinder und Jugendliche aus Dortmund dürfen in den Herbstferien (30. September bis 15. Oktober) wieder kostenlos in den Westfalenpark. Voraussetzung sei ein gültiger Ausweis mit Foto, erklärt die Stadt. Die Aktion gilt für alle unter 18 Jahren mit Wohnsitz in Dortmund.

In die Aktionszeit fallen auch zwei Veranstaltungen:

Sparkassen-Halbmarathon (Dienstag, 3. Oktober, 12-20 Uhr)

(Dienstag, 3. Oktober, 12-20 Uhr) Herbstmarkt "Gartenlust 2023" (Sonntag, 15. Oktober, 11-18 Uhr)

Auch zur Gartenlust 2023 dürfen heimische Kinder und Jugendliche kostenlos in den Park, betont die Stadt Dortmund. Für Erwachsene gilt der erhöhte Veranstaltungseintritt (6 Euro). Der beliebte Herbstmarkt am Florian bietet alles rund um Haus und Garten. 120 Stände verkaufen Stauden, Büsche, Kräuter, Gartengeräte, Kunsthandwerk, Deko, Kerzen, Honig, Essig, Öl, Käse, Wurstwaren und vieles mehr.

Weitere gute Nachricht für alle Westfalenpark-Fans: In den Herbstferien ist der Dortmunder Florian-Turm täglich geöffnet. Sonst ist er montags und dienstags geschlossen.

