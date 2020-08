Fünf Verletzte nach Frontal-Zusammestoß zweiter Pkw

Dortmund. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht ermittelt: Vier der fünf beteiligten Personen kamen ins Krankenhaus.

Zwei Pkw sind am Freitagnachmittag in Dortmund in der Westererbenstraße frontal zusammengekracht. Nach Angaben der herbeigeeilten Rettungskräfte der Feuerwehr waren fünf Personen (darunter drei Kinder) an dem Verkehrsunfall beteiligt. Alle Insassen konnten ohne schweres Gerät befreit werden beziehungsweise konnten sie sich selber aus den Fahrzeugen befreien.

Nach einer gesundheitlichen Erstuntersuchung wurden vier der fünf Personen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein Insasse, der die Fahrt in ein Krankenhaus verweigerte und der Hund wurden in die Obhut von Angehörigen übergeben. Für den Zeitraum des Einsatzes war die Westererbenstraße komplett gesperrt. Gegen 18:10 Uhr war der Einsatz beendet, und die Strecke konnte wieder freigegeben werden. (red)