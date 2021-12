Fußfessel entfernt: Mörder von Nicole Schalla ist abgetaucht

Münster/Dortmund. Der Mörder von Nicole Schalla hat sich abgesetzt. Er hätte seine lebenslange Haft antreten sollen. Jetzt sucht die Polizei nach Ralf Hörstemeier.

Vor ein paar Tagen ist das Urteil gegen Ralf Hörstemeier wegen des Mordes an Nicole Schalla rechtskräftig geworden: lebenslange Haft. Vollstreckt werden kann es vorerst nicht. Der Mann hat sich abgesetzt. Die Polizei sucht nun auch im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihm. Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, soll er zusammen mit seiner Lebensgefährtin an einem unbekannten Ort untergetaucht sein.

Hörstemeier war im Januar in einem Prozess mit zwei Anläufen am Dortmunder Landgericht wegen der Tat verurteilt worden. Auf freiem Fuß war er da schon wieder, nachdem er zwei Jahre in Untersuchungshaft gesessen hatte. Zwei Monate nach dem Urteil verfügte das Amtsgericht Münster, dass H. eine elektronische Fußfessel tragen müsse, von der hat er sich jetzt offenbar eigenmächtig befreit.

Hörstemeier, so sagte es ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft, hätte am Dienst Post bekommen sollen: Mit einem Termin für den Haftantritt. An seiner Wohnanschrift in Münster traf ihn die Polizei allerdings nicht mehr an. Gegen ihn gibt es nun einen Vollstreckungshaftbefehl. Er ist zur Festnahme ausgeschrieben.

Die Tat liegt lange zurück: Am 14. Oktober 1993 soll Hörstemeier die Dortmunder Schülerin Nicole Schalle auf dem Heimweg von einem Besuch bei ihrem Freund überfallen und erwürgt haben. Eine Zeitungsbotin fand die Leiche am nächsten Morgen. Eine Hautschuppe, die am nackten Unterleib des Mädchens gefunden wurde, brachte die Polizei erst Jahre später – als bessere DNA-Analysemethoden zur Verfügung standen – auf die Spur Hörstemeiers. Er selbst hatte bis zuletzt seine Unschuld beteuert.

