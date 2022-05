Fußgängerin in Dortmund durch Schuss ins Bein verletzt

Dortmund. 39-Jährige wird durch Schuss wohl aus Luftgewehr verletzt. Als die Polizei eine verdächtige Wohnung durchsucht, leistet der Bewohner Widerstand.

Eine 39-jährige Fußgängerin ist in Dortmund durch einen Schuss ins Bein verletzt worden. Die Frau sei am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Langschedestraße in Wickede auf dem Bürgersteig unterwegs gewesen, als das vermutlich aus einem Luftgewehr abgefeuerte Projektil sie getroffen habe, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Die Frau hatte einen Schuss gehört und danach eine Verletzung gespürt. Sie hatte dann eine in der Nähe wohnende Bekannte um Erste Hilfe gebeten. Die Verletzte musste später im Krankenhaus operiert werden.

34-Jähriger leistet bei Wohnungsdurchsuchung Widerstand

Die Polizei sperrte nach dem Vorfall die Langschedestraße ab. Als die Beamten eine Wohnung durchsuchen wollten, aus der der Schuss abgegeben worden sein könnte, seien sie von einem 34-jährigen Bewohner mit erhobenen Fäusten bedroht worden. Der Mann sei überwältigt und gefesselt worden. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands ermittelt.

Ob er auch der Schütze ist, war noch unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat am Dienstag oder ähnliche vorherige Vorkommnisse beobachtet haben: 0231/132 7441. (dpa/red)

