Gartenhaus in Flammen: Brand in Dortmunder Kleingartenanlage

Dortmund. In einer Dortmunder Kleingartenanlage ein Gartenhaus gebrannt. Die Polizei hat nach ersten Erkenntnissen schon eine Vermutung.

Ein Feuer an einer Gartenlaube führte die Einsatzkräfte in einer Dortmunder Kleingartenanlage. Mögliche Brandstiftung steht im Raum.

Wie die Feuerwehr Dortmund mitteilte, stand am Freitag (14. Oktober) ein Gartenhaus in Flammen. Gegen 15.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte zur Kleingartenanlage Fröhliche Morgensonne an der Abteistraße in Dortmund-Aplerbeck aus. Nach ersten Erkenntnissen sollen Unbekannte ein Feuer unter dem Vordach gelegt haben. Von dort breitete sich das Feuer schnell auf das gesamte Gartenhaus aus, welches dann auch komplett ausbrannte.

Brand in Dortmund: Polizei bittet um Hinweise

Die Feuerwehr verhinderte eine weitere Ausbreitung der Flammen über das Gartenhaus hinaus und brachte den Brand unter Kontrolle. Bis etwa 16.45 Uhr dauerte der Einsatz. Jetzt sucht die Polizei nach den möglichen Brandstiftern. Hinweise bitte an die Polizei unter dieser Telefonnummer: 0231-132 7441. (red)

