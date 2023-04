Feuer in Dortmund: Beim Eintreffen der Dortmunder Feuerwehr brannte die Gartenlaube bereits.

Feuer Gartenlaube in Dortmund brennt: Bahnverkehr gestoppt

Dortmund. Eine Gartenlaube hat am Samstagabend in Dortmund gebrannt. Zeitweise musste durch das Feuer auch der Bahnverkehr ausgesetzt werden.

Einsatz für die Dortmunder Feuerwehr: Im Bereich der Oesterholzstraße und Bleichmärsch hat eine Gartenlaube und Gerümpel gebrannt. Der Bahnverkehr musste zeitweise unterbrochen werden, verletzt wurde niemand. Lesen Sie hier: Wie „Herr Anwalt“ aus Dortmund ein TikTok-Star wurde

Feuer in Dortmund: Am Samstagabend brannte eine Gartenlaube. Foto: feuerwehr dortmund

Gegen 21.40 Uhr am Samstagabend wurde die Dortmunder Feuerwehr über mehrere Notrufe alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintragen, stand die Gartenlaube bereits komplett im Brand. Nach Angaben der Feuerwehr griff der Brand nicht auf umliegende Gebäude über. Auch interessant: Dortmunder Stromnetzbetreiber Amprion plant 400 neue Jobs

Brand in Dortmund: Rauchentwicklung behindert Bahnverkehr

„Der Bahnverkehr war in diesem Bereich kurzzeitig durch die Rauchentwicklung behindert, da die brennende Laube direkt unterhalb eines Bahndammes lag“, schreibt die Feuerwehr. Gegen 23 Uhr war der Einsatz beendet. (ck) Lesen Sie hier: Unfall in Dortmund: Beifahrerin in Auto eingeklemmt

