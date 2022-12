Gasleck in Chemieraum – Dortmunder Schule evakuiert

Ein Gasleck sorgte in einer Dortmunder Gesamtschule am Montagmorgen für Aufregung (Symbolfoto).

Dortmund. Ein Gasleck hat an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Dortmund für einen späten Unterrichtsbeginn gesorgt. Die Schule musste evakuiert werden.

Wegen eines Gaslecks musste die Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Dortmund-Huckarde am Montagmorgen (19. Dezember) evakuiert werden. Ein Lehrer stellte den Gasgeruch vor Unterrichtsbeginn in einem Chemieraum fest und alarmierte die Feuerwehr. Alle Schülerinnen und Schüler wurden zur Sicherheit aus dem Gebäude gebracht. Eine Explosionsgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden, so die Feuerwehr.

Defekte Leitung wird nun repariert

Die undichte Leitung sei gesperrt worden. Nach intensivem Lüften konnten die Schülerinnen und Schüler das Gebäude wieder betreten und der Unterricht konnte fortgesetzt werden. Der Chemieunterricht fiel allerdings aus, da der Raum gesperrt wurde. Das teilte die Stadt Dortmund in einer Pressemitteilung mit.

Die defekte Gasleitung wird nun repariert.

