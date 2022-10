Ex-Profifußballer Kevin Großkreutz eröffnet bald ein neues Lokal in Dortmund, mitten im Kreuzviertel.

Gastronomie Gastro-Eröffnungen: Diese Restaurants sind neu in Dortmund

Dortmund. In Dortmund eröffnen viele neue Restaurants oder Cafés. Da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Eine Übersicht über alle Neueröffnungen.

Dortmund hat eine bunte Gastro-Szene - die immer weiter wächst.

Regelmäßig eröffnen in Dortmund neue Restaurants, Cafés und Bars.

Eine Übersicht über Neueröffnungen in Dortmund.

Die Gastro-Landschaft in Dortmund wächst und wächst. Bei all den Neueröffnungen ist es schwer, den Überblick zu behalten. In unserer Übersicht haben wir die neuen Lokale in Dortmund zusammengefasst - es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, weitere Tipps sind willkommen. Wir aktualisieren diese Liste fortlaufend.

Scuderia

Nach umfangreicher Renovierung eröffnet im Oktober die "Scuderia by Mamma Leone" in Dortmund-Lücklemberg. Es ist die vierte "Mamma Leone"-Filiale in Dortmund.

Angeboten werden italienische Feinkost-Spezialitäten - verbunden wird das ganze mit einer Weinbar und einem Restaurant.

Adresse: Galoppstraße 9

Öffnungszeiten: Restaurant täglich von 12 bis 15 Uhr und 17 bis 22.30 Uhr, Feinkostladen montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr

Kontakt: 0231 56775160

Va Nessa Brasil

Wo bis vor kurzem noch das Lokal "Rio Rodizio" zu finden war, bietet jetzt das "Va Nessa Brasil" authentische brasilianische Küche. Auf der Karte stehen unter anderem südamerikanische Fleischspezialitäten.

Adresse: Wellinghofer Str. 164

Öffnungszeiten:

Kontakt: 0174 3060391

Golden Horn Bistro & Cafe

Das "Golden Horn" im Althoffblock hat einen Ableger in Bistro-Form bekommen. Auf dem Vinckeplatz werden verschiedene mediterrane Frühstücks- und Mittagsgerichte serviert - aber auch Kaffee und Kuchen stehen auf der Karte. Für Veganer und Vegetarier werden viele Alternativen angeboten.

Adresse: Vinckeplatz 3

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 22 Uhr

Kontakt: 0231 53308679

Meeting Brunchery

Die "Meeting Cafe & Bar" gibt es in Dortmund eigentlich schon länger, aber nun gab es einen Relaunch: Es gibt jetzt auch Brunch. Wer Brunch liebt, wird in der "Meeting Brunchery" fündig. Gewählt werden kann hier zwischen süßen und herzhaften Bowls und Pfannen - zum Beispiel mit Ei und Speck, Avocado, Hummus oder Sucuk wählen.

Adresse: Hoher Wall 30

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 16 Uhr

Kontakt: 01525 4837144

Cafe Lotte

Auch das "Café Lotte" ist alles andere als eine neue Adresse in der Dortmunder Gastro-Szene. Aber das beliebte Café eröffnet bald seine dritte Filiale. Diese soll mitten in der Innenstadt in der Kleppingstraße liegen.

Ein genaues Öffnungsdatum steht noch nicht fest. "Coming soon" heißt es seitens der Betreiber auf Instagram.

Westfalenschenke

Die Dortmunder Fußball-Legende Kevin Großkreutz ist mit dem "Mit Schmackes" längst in der Dortmunder Gastro-Szene aktiv.

Bald startet der ehemalige Fußballprofi sein neues Projekt: Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Christopher Reinecke hat Großkreutz in Dortmund das ehemalige „Barrock“/„Kumpel Erich“ im Kreuzviertel (Kreuzstraße 87) übernommen, das 2019 geschlossen hat. Entstehen soll dort die Speisekneipe "Westfalenschenke" - die Renovierungsarbeiten sind in vollem Gange.

Parallel hat Großkreutz wohl schon das nächste Projekt in Planung: Gemeinsam mit Fußball-Weltmeister Lukas Podolski will er offenbar in der südlichen Innenstadt eine Eisdiele eröffnen. Dahinter steckt Podolskis Marke "Ice Cream United".

Oishinbo

Von Berlin nach Dortmund: Im Ruhrgebiet - genauer gesagt in der Dortmunder Olpe - soll bald das "Oishinbo" seine zweite Filiale eröffnen. Auf den Tisch kommt dort japanische Fusion-Küche. Auch eine Cocktail-Bar soll es werden.

Tapa

Dortmund bekommt bald ein neues Tapas-Restaurant. „Wir sind ganz aufgeregt“, schreibt Tetyana Gorodynska auf Facebook. Die Inhaberin des beliebten Restaurants im Kreuzviertel „Delikat Essen“ (Alter Mühlenweg 14) eröffnet bald gemeinsam mit ihrem Mann ein neues Restaurant in Dortmund.

Entstehen soll das Lokal in der Chemnitzer Straße 95.

