Geldschein-Jagd in Dortmund: Wer ist der unbekannte Gönner?

Dortmund Hier ein Fünfer – da ein Zehner: Ein Unbekannter versteckt Geld in Dortmund und wirbt dafür auf Instagram. Aber warum macht er das?

Ein Zehner in einer Bordstein-Ritze an der Märkischen Straße, ein Fünfer an einem Schulhof-Fahrradständer irgendwo in der Stadt: Seit Januar versteckt ein Unbekannter Geldscheine in Dortmund. Wer sie findet, darf sie behalten. Aber das ist gar nicht so leicht: Der anonyme Gönner postet die Verstecke bei Instagram – und sein Insta-Account cash_catch_dortmund hat schon knapp 6500 Follower (Stand 19. Februar 2024).

Warum macht er das? Geht es nur um mehr Follower? Erkannt werden möchte der Mann jedenfalls nicht. In den Insta-Reels gibt er zwar die Fundorte des Geldes preis, aber nicht sein Gesicht. Zu sehen ist nur seine Hand, Sneakers und Jeans. Das war‘s. Einen Grund für seine Cash-Aktion nennt er in einem Video: Er wolle den Menschen das gute Gefühl von Schnitzeljagden aus der Kindheit zurückgeben. In einer Antwort auf einen Kommentar heißt es zudem: „Ich finde es eine tolle Idee von dir. Ich mag es auch, Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“ – „Danke dir! Sich freuen und einen schönen Moment haben kann den ganzen Tag verbessern.“ Es geht ihm also um das gute Gefühl.

Seit Januar schon 170 Euro in Dortmund versteckt

Jeden Schein markiert er mit Kugelschreiber: Sein Insta-Name und Datum stehen drauf. Nutzbar sind die Scheine dadurch natürlich trotzdem noch. Alle Insta-Posts zusammengerechnet hat er seit 24. Januar schon 170 Euro in Dortmund versteckt – im Westpark, am Cinestar, am Skatepark unter der OWIIIa, an einer Bank im Stadtgarten. Der erste Fünfer steckte am Brückengeländer zwischen Flora und TSC Eintracht.

Aber es gibt auch (wenige) skeptische Stimmen in den Kommentaren. Nicht alle Follower glauben an die Authentizität der Aktion – sie sei nicht echt, meinen sie. Das Geld gebe es gar nicht oder werde nach der Video-Aufnahme wieder mitgenommen. In den Hinweis-Posts auf die Fundorte entspinnen sich dann Theads wie diese:

Finder: Danke für den Döner auf deinen Nacken, Liebe geht raus.

Danke für den Döner auf deinen Nacken, Liebe geht raus. cash_catch_dortmund: Hast du ihn? Hast du ein Foto?

Hast du ihn? Hast du ein Foto? anderer Follower: Als ob.

Als ob. cash_catch_dortmund: Schau doch in der „Hall of Fame“ nach.

Geldschein in Dortmund gefunden: cash_catch_dortmund postet Beweisbilder

In der „Hall of Fame“ sammelt der unbekannte Geldgeber die vermeitlichen Beweisbilder der Finderinnen und Finder inklusive eines Screenshots der privaten Insta-Konversation (natürlich mit Einverständnis). Meist ist auf den Bildern nur der Schein zu sehen, zweimal gibt es Fotos der Finder selbst, allerdings mit verdeckten Gesichtern. Ob das als Echtheitsbeweis taugt ist fraglich. Da hilft nur eins: schnell sein und selbst nachsehen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund