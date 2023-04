Goldener Blogger 2023: Das sind die Nominierten aus NRW

Dortmund. Acht NRW-Blogs sind für den "Goldenen Blogger 2023" nominiert. Auch ein Blog aus Dortmund ist dabei. Die Abstimmung läuft bis Montagabend.

Wer wird Goldener Blogger 2023? Aus NRW (und natürlich aus Berlin) sind besonders viele Blogs und Websites nominiert. Aus Dortmund ist auch ein Blog dabei.

Die "Goldenen Blogger" werden seit 2007 verliehen und sind damit Deutschlands älteste Social-Media- und Influencer-Awards. Dieses Jahr gibt es 16 Kategorien – von Hobby-Blogs über Sport und Nerdthemen bis zum besten TikTok-Kanal. Die Abstimmung läuft bis Montagabend, dann werden die Preise in Düsseldorf vergeben.

Hier geht's zu Abstimmung und Live-Stream: die-goldenen-blogger.de

Diese Nominierten aus Dortmund und NRW sind dabei:

nordstadtblogger.de: Seit zehn Jahren engagieren sich der Journalist Alexander Völkel und sein Team ehrenamtlich für Nachrichten aus Dortmund. Dafür hat das Blog schon mehrere Ehrenamtspreise bekommen. Neben Themen aus der Nordstadt schreiben die Nordstadtblogger auch über Themen aus der ganzen Stadt. Schwerpunkte: Kultur, Soziales, Demokratie.

@ginalueckenkemper: Die Sprinterin Gina Lückenkemper aus Soest, die auch zwei Jahre lang für die LG Olympia Dortmund startete, hat bei Deutschen und Europameisterschaften schon mehrere Goldmedaillen geholt. Aber nicht nur sportlich ist Lückenkemper auf der Überholspur – auch auf Instagram startet die Sportlerin durch.

@totholz.thomas: Entomologe Thomas Hörren aus Bergheim im Rhein-Erft-Kreis ist Wissenschaftler mit Leib und Seele. Er lebt in Essen, forscht an der Uni Duisburg/Essen und bloggt auf Insta über Biodiversität und die neueste Forschung zur Insektenvielfalt. Zudem ist Hörren Vorsitzender des Entomologischen Vereins Krefeld.

@wastarasagt: Tara-Louise Wittwer ist in Brüggen am Niederrhein geboren, wuchs aber im sauerländischen Brilon auf. Heute lebt die Bloggerin in Berlin. Wittwer bloggt seit 2019 auf Insta und Tiktok über Feminismus, toxische Männlichkeit und Content mit diskriminierenden oder frauenfeindlichen Aussagen. Zudem hat sie mehrere Bücher veröffentlicht.

herzbruch.me: Mika Menken aus Düsseldorf ist Tagebuch-Bloggerin. Sie schreibt über alles, was im Alltag so ansteht – ja, wirklich über alles. Fast täglich, und immer direkt aus dem Herzen. Näher dran geht's kaum.

grueneliebe.de: Gartenbloggerin Sandra Jägers aus Hürth bloggt über alles, was grünt. Und manchmal eben auch nicht grünt. Ihr Garten ist ihr Ein und Alles. Auf ihrem Blog findet man handfeste Tipps rund um den Garten, Rezepte und DIY-Ideen. Außerdem verkauft die Bloggerin handgerollte Seedballs für die Insektenvielfalt.

@coupleontour: Das Influencer-Pärchen Vanessa und Ina haben über 2,5 Millionen Follower auf Instagram. Zu trauriger Berühmtheit kam das Blog-Projekt aus Bonn, als Ina einen Schlaganfall erlitt – während Vanessa mit der gemeinsamen Tochter Olivia hochschwanger war.

Richard David Precht: Der streitlustige Philosoph wuchs in Solingen auf und lebt heute in Düsseldorf. Obwohl Precht noch nicht einmal eine Homepage hat und erst recht kein Blog betreibt, ist er für einen Blogger-Preis nominiert – in der Kategorie "Blogger*in ohne Blog". Dieser Award sei "eher ironisch gemeint", heißt es. Nominiert sind auch Elon Musk und Carsten Maschmeyer. Warum? Weil sie immer was zu sagen haben.

