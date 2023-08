GPS-Signal führt Polizei Dortmund zu Lager von Fahrraddieben

Dortmund. Die Polizei Dortmund sucht die Eigentümer von 13 gestohlenen Fahrrädern. Ein Diebstahl-Opfer brachte die Ermittler auf die Spur.

Das Signal eines GPS-Trackers hat die Polizei Dortmund zu einem Lager von Fahrraddieben geführt. Insgesamt 25 Fahrräder entdeckte die Polizei, weil ein Bestohlener ihr den entscheidenden Hinweis gegeben hatte.

Tonsignale eines Ortungsgerätes, das in einem der Fahrräder verbaut war, hatte der Besitzer eines der gestohlenen Räder empfangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei 13 der Fahrräder sind die Besitzer noch nicht gefunden.

Polizei Dortmund: Gestohlene Fahrräder standen in einem Lieferwagen

Die Signale führten zu einem Autohandel in Dortmund-Eving. Am 19. Juli rückte die Polizei auf richterlichen Beschluss hin dort an. Als Beamte einen auf dem Gelände geparkten Lieferwagen öffneten, entdeckten sie unter anderem mehrere Pedelcs, E-Bikes, Trekking- und Rennräder.

„Zwölf Fahrräder konnten wir anhand der Rahmennummern ihren Besitzern zuordnen“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Nachfrage. Damit das auch bei den übrigen Fahrrädern gelingt, hat die Polizei jetzt Fotos im Internet veröffentlicht.

Bei vielen der gezeigten Fahrräder fehlt das Vorderrad. Die Polizeisprecherin kann nur vermuten, ob die Fahrräder womöglich nur am Vorderrad angeschlossen waren, als sie abgestellt wurden, und die Diebe die Räder deshalb abgeschraubt hatten.

Polizei sucht Besitzer von 13 Fahrrädern

Auch zum den mutmaßlichen Dieben gab es am Mittwoch bei der Polizei keine näheren Informationen: „Die Ermittlungen laufen“, sagte die Sprecherin.

Wer die Fahrräder auf den Bildern wiedererkennt, soll sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund melden, Telefonnummer: 0231/132-1023. Um das Fahrrad zurückzubekommen, muss der Polizei ein Eigentumsnachweis vorgelegt werden.

Fotos der gestohlenen Fahrräder hat die Polizei Dortmund hier veröffentlicht.

(dae)

