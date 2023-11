Haus des Dortmunder Lotto-Millionärs „Chico“ brannte

Am frühen Freitagmorgen (24.11.) löscht die Feuerwehr Dortmund einen Dachstuhlbrand in der Schützenstraße in der Nordstadt.

Dortmund. Menschen müssen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Mehrfamilienhaus in der Nordstadt ist unbewohnbar. Nun müssen die Bewohner anderswo hin.

In der Dortmunder Nordstadt ist es am frühen Freitagmorgen (24.11.) erneut zu einem Feuer gekommen. Gegen kurz nach vier Uhr wurde laut Feuerwehr Dortmund ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße gemeldet. 23 Bewohner des Hauses waren betroffen.

Ein Mensch kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, so die Feuerwehr. Die Polizei berichtet, dass vier Menschen aus dem Haus mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus mussten.

Schützenstraße in Nordstadt war gesperrt - Brandursache ist noch unklar

Gegen acht Uhr am Morgen beendete die Feuerwehr den Einsatz vorerst. Drohnen mit Wärmebildkamera suchten noch eventuelle Glutnester.

Wie die Feuerwehr berichtet, waren drei Löschzüge im Einsatz sowie eine Rettungseinheit - insgesamt über 70 Einsatzkräfte. Die Johanniter kümmerten sich um die Bewohner. Die kamen während des Löscheinsatzes erst einmal in einem gegenüberliegenden Café unter, wo sich auch der Café-Besitzer um die Menschen kümmerte.

Laut Feuerwehr war Rauch auch ins Nachbarhaus eingedrungen. Ein Übergreifen des Feuers konnte die Feuerwehr aber verhindern.

Das Haus in der Dortmunder Nordstadt nun unbewohnbar, Sozialamt kümmert sich

Während des Feuerwehreinsatzes war die Schützenstraße zwischen der Grünen Straße und der Mallinckrodtstraße gesperrt gewesen.

Das Haus ist nun unbewohnbar. Das Sozialamt klärt die Frage der Untekünfte für die Bewohner. Nach einem Bericht der Bildzeitung soll das betroffene Haus sowie das Nachbarhaus dem Dortmunder Lotto-Millionär „Chico“, Kürsat Y. (43), gehören. „Ich war geschockt, als ich das gesehen habe. Zum Glück ist niemandem etwas passiert“, zitiert die Bild „Chico“.

Der Einsatz war so massiv, dass Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr die Feuerwachen zwischenzeitlich besetzten, um den Brandschutz in Dortmund sicher zu stellen.

Die Ursache des Brandes ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Polizei ermittelt bereits - auch zu möglichen Verbindungen mit weiteren Bränden - und geht von Brandstiftung aus. Ein Zusammenhang mit weiteren Fällen von Feuern und vermuteter Brandstiftung in der Nordstadt in den vergangenen Wochen kann derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder Videoaufnahmen gemacht haben, bittet die Polizei Dortmund, sich unter der Telefonnummer 0231/132-74 41 zu melden. (red)

