Was das Feuer in einem Bungalow in Dortmund-Scharnhorst am Donnerstagabend ausgelöst hat ist bislang noch unklar.

Blaulicht Große Rauchschwaden: Bungalow-Dach in Dortmund brennt

Dortmund. In Dortmund-Scharnhorst löschen zur Stunde rund 40 Feuerwehr-Kräfte den Brand in einem Bungalow. Was bisher bekannt ist.

Rund 40 Kräfte der Feuerwehr sind zur Stunde in Dortmund-Scharnhorst im Einsatz, um den Brand in einem Einfamilien-Bungalow zu löschen. Rauchschwaden stehen über dem Ortsteil, Personen kamen nicht zu Schaden, wie ein Feuerwehrsprecher am Abend mitteilte.

Gegen 17.20 Uhr hätten Anwohner die Feuerwehr nach Scharnhorst alarmiert, erklärte der Sprecher, wo in einem Wohngebiet der Dachstuhl eines Bungalows brannte. „Die Bewohner waren nicht zuhause, weshalb niemand zu Schaden gekommen ist“, so die Feuerwehr.

Was das Feuer ausgelöst hat ist noch unklar, die Löscharbeiten dauern an. (baro)

