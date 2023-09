Großeinsatz in Dortmund: 250 Schaulustige umringen Polizei

Dortmund. Eskalation in der Nordstadt: Die Dortmunder Polizei will einen Streit zwischen zwei Männern schlichten – und wird von 250 Menschen umringt.

Großeinsatz der Dortmunder Polizei in der Nordstadt: Am späten Sonntagabend ist ein kleiner Einsatz am Nordmarkt eskaliert. Erst seien 15 Schaulustige dazu gekommen – dann sei die Menschentraube auf 200 bis 250 Personen angewachsen, erklärte die Polizei am Montagmorgen auf Anfrage.

Eigentlich habe die Streifenwagenbesatzung nur zwei Streithähne (20 und 38 Jahre) auseinanderhalten wollten, heißt es. Die Beamten hatten den kleinen Streit an der Ecke Nordmarkt/Mallinckrodtstraße zufällig gesehen und angehalten. "Aber direkt nach Einschreiten hat sich eine größere Traube von 15 bis 20 Personen gebildet", erklärt Polizeisprecher Joshua Pollmeier.

Großeinsatz am Dortmunder Nordmarkt – Polizei ruft Verstärkung

Die Beamten riefen Verstärkung – denn die Zahl der Menschen wuchs schnell: In der Spitze seien es 200 bis 250 Schaulustige gewesen, so Pollmeier. Auch aus anderen Wachen als der Wache Nord kamen Polizistinnen und Polizisten dazu. Zur Zahl der Einsatzkräfte heißt es wie üblich nur: "Die Polizei war mit ausreichenden Kräften vor Ort." Unser Blaulichtreporter berichtet von rund einem Dutzend Streifenwagen und anderen Einsatzwagen. Der Bereich wurde abgeriegelt.

Die Stimmung sei aggressiv und bedrohlich gewesen, so Pollmeier. "Von Handgreiflichkeiten ist uns aber nichts bekannt", erklärt er. Allerdings seien die Beamten aus der Menge heraus bepöbelt und beleidigt worden.

Polizei Dortmund: Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung

Am Ende verlief der Einsatz in der Dortmunder Nordstadt glimpflich. Die streitenden Männer, die den Großeinsatz ausgelöst hatten, bekamen Anzeigen wegen Körperverletzung. Zudem wurde einer der Schaulustigen wegen Beleidigung angezeigt. Weitere Schaulustige bekamen Platzverweise.

Warum es zum Streit kam und ob sich zwei verfeindete Lager oder Familien gegenüberstanden oder die Schaulustigen nur zufällig zusammenkamen – dazu könne die Polizei bisher nichts sagen, erklärt der Sprecher.

Polizei in Dortmund – Das könnte Sie interessieren:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund