Volles Programm an Dutzenden Orten – das ist der Dortmunder Hafenspaziergang 2023.

Hafen-Event "Hafenspaziergang 2023" in Dortmund: Das sind die Highlights

Dortmund. Europas größter Kanalhafen lädt ein: Es ist wieder "Hafenspaziergang" in Dortmund! Das sind die zehn spannendsten Programmpunkte.

11. Hafenspaziergang in Dortmund

Samstag, 26. August 2023, 14 Uhr bis spätabends

70 Programmpunkte an 50 Orten im Hafenquartier

Führungen, Livemusik, DJs, Kultur, Kulinarisches, Mitmach-Aktionen

kostenloser Eintritt und Pendelbus

Programm des Dortmunder Hafenspaziergangs 2023

Strenggenommen geht es beim Dortmunder Hafenspaziergang 2023 nicht nur um den Dortmunder Hafen und seine neue Promenade, sondern um das Viertel drumherum: Rund 70 Programmpunkte verteilen sich über 50 Orte im Quartier – von der Pauluskirche in der Nähe des Hauptbahnhofs bis zur Franziusstraße mitten im Industriehafen.

Wie jedes Jahr bietet das Hafenviertelfest einen "bunten Mix an Livemusik, Kultur, Kulinarischem, Mitmachangeboten und informativen Führungen", wirbt das Quartiersmanagement Nordstadt. Der kostenlose Pendelbus fährt von 14.30 bis 21.30 Uhr alle 15 Minuten diese Haltepunkte an: Hafen, Altes Hafenamt, Hafenstudio, Herr Walter, Depot, Projektspeicher, Schützenstraße, Kirchenstraße, Treibstraße, Kesselstraße, zurück zum Hafen.

Dortmunder Hafenspaziergang 2023 – die spannendsten Programmpunkte

Die Übersichtskarte über Programmpunkte und Veranstaltungsorte ist (mal wieder) sehr unübersichtlich. Das sind die zehn spannendsten Veranstaltungen beim Dortmunder Hafenspaziergang 2023:

Besichtigung des historischen Portaldrehkrans: Ein echtes Juwel der Industrie-Kultur putzt sich heraus: Bevor er als ganz besondere Dekoration an die neue Hafenpromenade verschifft wird, wird der 1906 gebaute Portaldrehkran denkmalgerecht restauriert. – 16-18 Uhr, Franziusstr. 15a

200 Meter lange Graffiti-Wand: "More Than Words" präsentiert über 50 lokale und internationale Sprayer, die beim Hafenspaziergang auf 200 Metern Wandfläche beeindruckende Graffiti-Kunstwerke gestalten. Zugucken und staunen! – 14-22 Uhr, Drehbrückenstr. 5-11

Einmal Lokführerin sein: Zum Hafenspaziergang zeigt die Dortmunder Eisenbahn GmbH allen Interessierten die Lok der langen Hafenbahn von innen – natürlich unter kundiger Anleitung mit viel Fachwissen. – 14-20 Uhr, Drehbrückenstr. 2

Hafenführung im Fackelschein: Dieser zweistündige Hafenspaziergang ist Romantik pur – gepaart mit Infos aus alten Zeiten und zu aktuellen Themen. Es geht immer am Stadthafen entlang, vorbei an Kränen und Industriehallen, mit freiem Blick aufs andere Ufer, wo das neue Hafenquartier entsteht. – 20.30 Uhr, Treffpunkt Altes Hafenamt

Führung über die neue Hafenpromenade: Bei einer Führung durch die neue Speicherstraße werden Projekte und Hintergründe erläutert und der Weg zum neuen Hafenquartier Speicherstraße aufgezeigt. (Bitte vorab zur Führung anmelden!) – 15-16.30 Uhr, Treffpunkt Speicherstr. 6/Fraunhofer ISST

Führungen durch die "Akademie für Theater und Digitalität": Theater digital? Häh? Wer sich fragt, was es mit der neuen Digital-Sparte des Theaters Dortmund auf sich hat, bekommt bei dieser Führung die Erklärung. Hier wird durch die Vernetzung von Kunst, Technik und Wissenschaft die Zukunft des Theaters entwickelt. Von digitalisierten Kostümen über Motion Tracking bis Virtual Reality – die Bandbreite ist groß, denn hier wird prototypisch mit neuesten digitalen Technologien geforscht. – vier Führungen (14/15/16/17 Uhr), Speicherstr.

Urban-Art-Führung durch das Viertel: Zehn Kunstwerke im Hafenquartier laden zur kreativen Auseinandersetzung mit dem Thema Heimat ein. Die geführte bietet die Gelegenheit, die Kunstwerke kennenzulernen – von winzigen Insekten über gigantische Fassadengemälde bis zum Graffiti in Blindenschrift. – 17 Uhr, Treffpunkt Depot/Mittelhalle

Legal sprayen – so geht's: Das Graffiti- und Streetart-Projekt des "Team Nordstadt" richtet sich an Kinder und Jugendliche aller Altersklassen. An der legalen Wand im Blücherpark können sie sich 20 Minuten lang künstlerisch austoben und dabei den richtigen Umgang mit Sprühdose und Streichfarbe lernen. – 14-19 Uhr, Blücherpark Mitte

Kistenklettern für Kinder: Wer traut sich hoch hinaus? Gut gesichert an einer alten Kastanie können Kinder und Jugendliche auf dem Getränkekisten-Turm ihren Mut ausreizen. – 14-17 Uhr: Schule am Hafen, Scharnhorststr. 40

Steeldrum-Konzerte auf Herrn Walter: Das Club- und Eventschiff "Herr Walter" ist ein umgebautes Schüttgüterschiff und liegt seit 2011 im Dortmunder Hafen. Es lief 1901 vom Stapel und diente mehrere Jahrzehnte als Schleppkahn auf europäischen Flüssen und Kanälen. Nach der Renovierung bietet der Koloss aus Stahl und Eisen jede Menge Platz zum ganzjährig Feiern. Der Dortmunder Steeldrumverein "Pankultur" spielt bis 20 Uhr in verschiedenen Formationen, danach gibt's DJ-Musik. – 15 und 20 Uhr, Speicherstr. 90

