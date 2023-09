Am 31. Oktober steht die gruseligste Nacht des Jahres bevor! Die Zeit der Geister und Fabelwesen hat begonnen und die Zeit der Verkleidungen steht an. Hier die Top 5 Fakten zum Gruselfest...

Halloween Halloween 2023 in Dortmund: Diese Veranstaltungen stehen an

Dortmund. Bis Halloween ist es nicht mehr lange hin. Auch in Dortmund steigen einige Events für Grusel-Fans. Wir haben ein paar schaurige Tipps gesammelt.

Grusel-Fans aufgepasst: Nicht mehr lange dann ist Halloween .

. Auch in Dortmund finden in diesem Jahr einige Veranstaltungen statt.

finden in diesem Jahr einige Veranstaltungen statt. Vom Grusel im Westfalenpark, über Kürbisschnitzen bis hin zur Party ist alles dabei.

Wir haben ein paar Tipps für Veranstaltungen für Halloween in Dortmund gesammelt.

Es ist nicht mehr allzu lange hin, dann darf sich wieder ordentlich gegruselt werden. Noch nichts vor an Halloween (31. Oktober)? Wir haben eine Übersicht über Veranstaltungstipps für das Gruselfest in Dortmund.

Halloween in Dortmund: Westfalenpark wird zum Gruselpark

Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Dortmunder Westfalenpark wieder an Halloween wieder in einen Gruselpark für Familien. Von 17 bis 20 Uhr erwarten Familien mit Kindern (bis 10 Jahre) wieder verschiedene schaurige Attraktionen - wie ein Gruselkabinett, einen Ekelparcours oder eine Zombieparty.

Ort: Westfalenpark Dortmund

Datum: 31. Oktober, 17 bis 20 Uhr

Tickets: Wer eine Jahreskarte hat, erhält kostenlosen Eintritt (Online-Ticketbuchung nötig)

Das Halloween-Event im Westfalenpark Dortmund findet auch in diesem Jahr wieder statt (Archivfoto). Foto: Stadt Dortmund

Halloween-Events in Dortmund: Kürbisschnitzen auf Gut Königsmühle

Halloween findet auf dem gruselig geschmückten Hof "Gut Königsmühle" bereits am 28. Oktober statt. Dann findet dort das beliebte Kürbisschnitzen für Familien mit Kindern statt.

Ort: Gut Königsmühle (Ellinghauser Straße 309 in Dortmund)

Datum: 28. Oktober, gantägig

Tickets: Den Link gibt es vor der Veranstaltung online

Auch in Dortmund können an Halloween wieder Kürbisse geschnitzt werden (Symbolfoto). Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Halloween in Dortmund: Kleines Spukhaus Wickede öffnet seine Türen

Wie schon in den letzten Jahren verwandelt die Familie Kamrau ihr Haus in "das kleine Spukhaus Wickede". In diesem Jahr vorerst zum letzten Mal bevor sie eine Pause einlegen, so die Veranstalter auf ihrer Facebook-Seite.

Von 17 bis 22 Uhr öffnet das Spukhaus seine Pforten. Das Haus ist wie immer mit schaurig und mit vielen Gruselfiguren geschmückt. Ab 19 Uhr sorgen die Erschrecker für extra Nervenkitzel. Einen Tag vor Halloween findet eine Veranstaltung ohne Erschrecken statt.

Ort: Kleines Spukhaus Wickede (Bütingsweg 12 in Dortmund)

Datum: 31. Oktober, 17 bis 22 Uhr

Tickets: Eintritt frei (Spenden erwünscht), weitere Infos zur Veranstaltung gibt es auf der Facebook-Seite

Halloween in Dortmund: "Grusel" im Theater

Im Theater Dortmund (Theaterkarree 1-3) steigt Ende Oktober das Live-Hörspiel "Grusel". Geeignet ist es ab 8 Jahren. Termine sind der 24., 25. und 26. Oktober (jeweils 10 Uhr), weitere Termine sollen noch folgen. Weitere Informationen gibt es online.

Halloween in Dortmund: Es steigen auch einige Partys

Natürlich steigen in Dortmund auch einige Halloween-Partys - zum Beispiel im FZW (ab 22.30 Uhr) oder im Kulturzentrum Mengede. Im Dortmunder JunkYard steigt der "Halloween Rave". Für weitere Infos und Tickets am besten jeweils online und auf Facebook informieren.

Anmerkung: Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es handelt sich hierbei um Tipps aus der Redaktion. Weitere Vorschläge nehmen wir gerne mit auf.

Weitere Freizeit-Tipps finden Sie auch auf unserer Freizeit-Seite.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund