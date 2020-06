Handy am Steuer: Polizei mahnt Trucker auf Ruhrdeutsch

Dortmund. Nicht angegurtet und Handy am Ohr: Weil Fahrer immer wieder negativ auffallen, spricht die Polizei Dortmund auf Facebook Klartext - verstehste?

"Kär Mann ey, dat hälste im Kopp nich aus!" Die Polizei Dortmund hat Lkw-Fahrern auf Facebook eine deutliche Botschaft gewidmet: Weil Fahrer immer wieder ohne Gurt erwischt werden - oder/und am Steuer mit Handy am Ohr. Bei den jüngsten Kontrollen in Dortmund und Lünen hätte die Polizei erneut "Fottos" gesichert und kündigte nun auf ihrem Facebook-Kanal an: "(Wir) werden nicht lange fackeln, sondern schön für 'ne Anzeige inne Tasten hauen wie früher der Steiger mit die Hammer auffe Kohle".

"Auf Hochdeutsch hätte das nicht die selbe Wirkung", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Nachfrage. Wenige Stunden nach Veröffentlichung hätte das Ruhrdeutsch-Posting am Donnerstag bereits mehr als 12.000 Facebook-Nutzer erreicht, sagte der Sprecher. Ein ähnliches Posting zum Thema überhöhte Geschwindigkeit vor einiger Zeit hätten bis dato gar 180.000 Menschen auf Facebook registriert.

Polizei Dortmund geht's nicht um "Lkw-Fahrer-Bashing"

Manche der Nutzer wähnen in dem Posting jedoch ein "Lkw-Fahrer-Bashing". Die Polizei sieht das anders: "Lkws werden meist von Berufskraftfahrern gelenkt, die spezielle Schulungen und Fortbildungen durchlaufen. Von ihnen sollte man doch annehmen, dass sie zum Beispiel in der Lage sind, einen Gurt anzulegen", sagt der Polizeisprecher.

Bei der jüngsten Verkehrskontrolle von einer Brücke über dem Westfalendamm seien aber auch mehrere Autofahrer von der Polizei dokumentiert worden, die am Steuer nicht angeschnallt waren oder ohne Freisprecheinrichtung telefonierten. Insgesamt 15 Personen am Steuer waren nicht angeschnallt, vier hatten das Telefon am Ohr, 17 waren ohne Umweltplakette auf der B1 unterwegs - und 79 Lastwagen befuhren während der Polizei-Kontrolle trotz Lkw-Verbots die B1.

100 Euro Geldbuße "musse mal in Pommes Schranke umrechnen"

Egal ob Trucker oder Autofahrer: Wer am Steuer sitzt, während der Fahrt das Handy am Ohr hat und erwischt wird, kassiert einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg - und die Polizei kassiert 100 Euro. "Musse mal in Pommes Schranke umrechnen, den Hunni. Da bisse platt", heißt es im Facebook-Kommentar.

Auch die Folgen eines möglichen Unfalls, etwa durchs Handy, können gravierend sein. Die Polizei Dortmund fromulierte es bildhaft: "Machse 'nen Unfall, krisse den Airbag vorn Kopp - so krisse die Falten auch nich außem Gesicht, hast abba 'n Abdruck vom Händi anne Backe."

"Also, Leute, hört auffe Polente!"

Am Ende ihres Postings schwenkt die Polizei auf Klartext um - in Hochdeutsch: "Wie viele Kampagnen und wie viele Schwerverletzte oder Tote muss es noch geben, damit es endlich in den Köpfen ankommt: Die Ablenkung durch Elektronik am Steuer kann ein Menschenleben kosten? Warum ist eine SMS oder WhatsApp-Nachricht wichtiger als die Sicherheit?" Das Fazit der Polizei: "Schnallen Sie sich bitte an. Nutzen Sie das Smartphone nicht (während der Fahrt)"

Oder auf Ruhrdeutsch: "Also, Leute, hört auffe Polente! Macht keine Sperenzkes! Legt die Schnalle an und das Händi wech. Is gesund, spart Kohle." (dae)