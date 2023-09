Handy-Ortung vergessen? – Dortmunderin (15) trickst Dieb aus

Nach einem Handydiebstahl bei Rewe in Dortmund hat die Polizei den Dieb geschnappt. Das Opfer (15) gab den entscheidenden Hinweis.

Dortmund. Wären doch alle Fälle so leicht zu lösen: Die Dortmunder Polizei kam einem Handydieb auf die Spur – dank standardmäßiger Smartphone-Technik.

Dieser Dieb (19) hatte sicher nicht damit gerechnet, drei Tage nach seiner Tat noch erwischt zu werden. Aber der Handy-Diebstahl in einem Supermarkt in der östlichen Dortmunder Innenstadt wurde schnell aufgeklärt. Das Opfer (15) habe den entscheidenden Hinweis gegeben, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Am 20. September soll der junge Mann das Smartphone der 15-Jährigen bei Rewe an der Wismarer Straße gestohlen haben, vermutet die Polizei. Aber dann machte der 19-Jährige einen entscheidenden Fehler: Er schaltete das gestohlene Handy wieder ein. Über eine Ortungsapp konnte die Jugendliche ihr Handy orten – drei Tage nach dem Diebstahl.

Dortmunderin ortet gestohlenes Handy drei Tage nach Diebstahl

Die Dortmunderin informierte die Polizei am Samstag über den Standort des Geräts: Laut GPS-Daten war es an der Geleitstraße in Dortmund-Wambel. "Dank des schnellen Eintreffens konnten die Einsatzkräfte den Fluchtversuch des Tatverdächtigen schnell unterbinden", schreibt die Polizei.

Die Beamtinnen fanden das Handy in der Jackentasche des mutmaßlichen Diebes. Die 15-Jährige bekam es zurück. Zudem fand die Polizei einen "mittleren vierstelligen Bargeldbetrag", dessen Herkunft der Verdächtige nicht plausibel erklären konnte. Das Geld wurde präventiv sichergestellt. Der junge Dortmunder muss sich jetzt wegen des Verdachts der Hehlerei und Unterschlagung verantworten.

Polizei in Dortmund – Das könnte Sie interessieren:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund