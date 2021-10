Gelsenkirchen/Dortmund. Im Streit um die Räumung des Wohnkomplexes Hannibal II 2017 könnte die Stadt Dortmund auf mehreren Hunderttausend Euro Kosten sitzen bleiben.

Rund 750 Bewohner des Wohnkomplexes Hannnibal II in Dortmund hatten im Herbst 2017 plötzlich keine Wohnung mehr: Die Stadt hatte das Gebäude räumen lassen, wegen schwerer Brandschutzmängel. Jetzt hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen in dem Fall eine erste Entscheidung verkündet: Das Nutzungsverbot für den Komplex war rechtens, aber die Adressaten der Räumung seien die Falschen gewesen.

Die Stadt Dortmund hatte die als höchst dringlich verfügte gegenüber der damaligen Eigentümer-Gesellschaft verfügt, teilte das Gericht jetzt mit. Tatsächlich jedoch hätten die Mieterinnen und Mieter der mehr als 400 Wohnungen in den acht bis zu 17 Geschosse hohen Gebäuden von der Stadt individuell unterrichtet werden müssen. „Einem Eigentümer und Vermieter stehe mietrechtlich grundsätzlich keine Handhabe zu, einem Mieter umgehend die Nutzung der Wohnung zu verbieten“, teilte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen mit.

Hannibal II-Räumung: Stadt Dortmund sieht sich bestätigt

Im Grundsatz aber hat das Gericht keinen Zweifel daran, dass das weitere Nutzungsverbot des Gebäudes rechtens war: Seit dem Bezug des Komplexes im Jahr 1977 habe es mehrere bauliche Veränderungen an den Gebäuden und in der Tiefgarage gegeben, für die jedoch keine Baugenehmigungen eingeholt worden seien, teilte das Gericht mit. Die Stadt Dortmund habe zu Recht angenommen, dass es dadurch zu gravierenden Brandschutzmängeln gekommen sei, begründete das Gericht.

Die Stadt Dortmund sieht sich durch die Entscheidung des Verwaltungsgerichts „bestätigt“ und zeigte sich „zufrieden und froh“, teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. „Das Gericht konnte die Feststellungen von Feuerwehr und Bauaufsicht zu 100 Prozent teilen und kam zu dem Schluss, dass wir handeln mussten. Denn es ging erkennbar um die Sicherheit von Leib und Leben der Menschen, die dort gewohnt haben“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Muss die Stadt alle Räumungskosten selbst tragen?

Welche Folgen sich aus dem Urteil in Bezug auf die falschen Adressaten bei der Räumungsverfügung ergeben, ist laut Stadt noch offen. Man werde die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und dann prüfen, ob man vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster Berufung einlege, teilt die Stadt mit. Denn obwohl die Räumung letztens Rechts gewesen sei, kann die Entscheidung des Verwaltungsgerichts für die Stadt Dortmund noch teuer werden.

Vor Gericht ist noch ein weiterer Streitfall der früheren Hannibal-Eignergesellschaft anhängig: Die Stadt hatte der früheren Eigentümerin die Kosten der Räumung in Höhe von etwa 450.000 Euro in Rechnung gestellt, insgesamt war damals von 1,6 Millionen Euro die Rede. Darüber werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, sagte die Gerichtssprecherin in Gelsenkirchen. Da die Räumung der Stadt aber als rechtswidrig beanstandet wurde, sei grundsätzlich davon auszugehen, dass es mit finanziellen Forderungen gegenüber der Klägerin schlecht für die Kommune aussehe, meinte sie.

Viele der Bewohner des Komplexes im Stadtteil Dorstfeld hatten damals kurzfristig bei Freunden oder Bekannten unterkommen oder eine Notunterkunft der Stadt nutzen müssen. Zwischen der Kommune und dem Besitzer Lianeo - ehemals Intown - entbrannte ein Streit. Schließlich hatte das Unternehmen Forte Gruppe die leerstehenden Wohnungen mit Sanierungsabsicht gekauft. Das Gericht stellte laut Sprecherin klar, dass der Komplex so wie er aktuell mitsamt Tiefgarage dastehe, aber weiterhin nicht genehmigungsfähig sei. (dae/mit dpa)

