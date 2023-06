Hauptbahnhof Dortmund: Frau schlägt Dortmunderin ins Gesicht

Polizeibekannt: In Dortmund hat eine Frau einer anderen unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die mutmaßliche Täterin wurde wegen anderer, schwerwiegender Taten gesucht.

Eine Bettlerin hat eine Frau am Dortmunder Hauptbahnhof geschlagen. Die Täterin ist polizeibekannt und wurde wegen schwerer Vergehen gesucht.

Eine 36 Jahre alte Frau ist im Dortmunder Hauptbahnhof von einer polizeibekannten Frau unvermittelt geschlagen worden. Die Dortmunderin stand am Mittwoch, 7. Juni, gegen 8.30 Uhr in der Bahnhofshalle, als eine 43-Jährige sie angebettelt hat, so die Bundepolizei.

Lesen Sie auch: Statistik: Das sind die gefährlichsten Städte in NRW

Plötzlich habe die Bettlerin der Dortmunderin mit einer gefüllten Plastiküte ins Gesicht geschlagen. Eine Reisende sei eingeschritten und habe die Frauen getrennt. Das Opfer wurde bei dem Angriff nicht verletzt.

Die Bundespolizei nahm die Angreiferin mit zur Wache und konnte sie mithilfe eines Fingerabdruck-Scans identifizieren. Die stark alkoholisierte Frau (zwei Promille) wird von den Staatsanwaltschaften Düsseldorf und Dortmund gesucht, ihr werden schwere Brandstiftung, Widerstand gegen und Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Dazu kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. (red)

Polizei in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund